В Мангистаускую областную больницу доставлен неизвестный с огнестрельным ранением

Машина Скорой помощи. Фото автора

Машина Скорой помощи доставила мужчину с огнестрельным дробовым ранением головы из 7 микрорайона Актау.



- Пострадавший примерно 25-29 лет получил огнестрельное дробовое ранение головы справа лобной височной части. У него размозжение мозговой ткани, шок и кома третьей степени, субарахноидальное кровоизлияние. После осмотра переведен в операционный блок, - прокомментировал Надиркожа Мусаев, заведующий отделением экстренной помощи больницы.



Пострадавший на данный момент находится в отделении реанимации.