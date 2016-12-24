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ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:14

Просмотров: 5029

В Мангистаускую областную больницу доставлен неизвестный с огнестрельным ранением

Неизвестный мужчина азиатской национальности поступил в отделение экстренной помощи областной больницы в 02:30 24 декабря.

Машина Скорой помощи. Фото автора
Машина Скорой помощи доставила мужчину с огнестрельным дробовым ранением головы из 7 микрорайона Актау.

- Пострадавший примерно 25-29 лет получил огнестрельное дробовое ранение головы справа лобной височной части. У него размозжение мозговой ткани, шок и кома третьей степени, субарахноидальное кровоизлияние. После осмотра переведен в операционный блок, - прокомментировал Надиркожа Мусаев, заведующий отделением экстренной помощи больницы.

Пострадавший на данный момент находится в отделении реанимации.


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Комментарии ( 17 )

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ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 16:53
Шым-Актау,
В 28 мкр.
 
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martinzon4ik (Посетители) Сегодня, 16:50
elek,
Согласен, но наши отморы предпочитают обрез.
 
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  • martinzon4ik
 elek (Посетители) Сегодня, 16:44
Цитата: martinzon4ik
Это был обрез, Вова.

Не обязательно, достаточно иметь снаряжённый патрон от ружья. А на близком расстоянии применить его - дело подготовки.
 
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Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 16:25
ПетровичЪ.,

Ваш брат не в 27 микрорайоне проживал? Я знал его по Алмате.
 
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  • ПетровичЪ.
  • .....
  • Крокодил
  • Маривана
 martinzon4ik (Посетители) Сегодня, 15:34
Вова Шап,
Это был обрез, Вова.
 
-1
  • .....
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • master_kz
  • Я
  • robinzonaktau
 Вова Шап (Посетители) Сегодня, 15:16
Наверно травмат. Пневматика на должна была так сильно ранить. Разоружили добропорядочных граждан. А стволы то остались у разбойников. Им не надо морочить головы с регистрацией.
 
-1
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  • martinzon4ik
 Одисей. (Посетители) Сегодня, 14:54
Цитата: Ололошка
Лада, размоЗжение...
Что творится в городе ((( то машины на ровном месте громят, то людей расстреливают

Да!, всё нормально, менты подарки звания получают к юбилею за "доблестную" службу.... popa ..Поэтому беспредел в городе.. kill prey

Когда!!!, ЖЕ!?, придёт хорошее время!..Наконец то?.
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 13:59
Скорейшего оздоровления неизвестному парню...
 
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  • Mona
 ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 13:48
Цитата: Ger-azot
очень тяжёлое ранение -не выкорабкается

Это как сказать,недавний случай с физруком закончился слава богу нормально недавно совсем виделся с ним в компании были на днюхе у его брата,а вот брата моего Максима не спасли после выстрела в Дискае. Может выберется парень,ранения разные бывают и переносятся по разному людьми,надеяться надо и помогать.
 
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murasocer (Посетители) Сегодня, 13:20
Теперь будет ответка, ждите в криминальных сводках перестрелки и драки ну прям нулевые возвращаются
 
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