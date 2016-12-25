Получивший огнестрельное ранение юноша скончался в Мангистауской областной больнице

Фото из архива «Лады»
Юноша проживал в 31 микрорайоне Актау.
Как сообщили в МОБ, несмотря на проведенное оперативное вмешательство, больной скончался в отделении реанимации от осложнений.
Полиция выясняет обстоятельства дела.
Напомним, молодой человек был доставлен с огнестрельным дробовым ранением головы в отделение экстренной помощи областной больницы в 02:30 24 декабря.
Как ранее рассказывал заведующий отделением экстренной помощи больницы Надиркожа Мусаев, парень получил огнестрельное дробовое ранение головы справа лобной височной части. У него было размозжение мозговой ткани, шок и кома третьей степени, субарахноидальное кровоизлияние.
Как сообщили в МОБ, несмотря на проведенное оперативное вмешательство, больной скончался в отделении реанимации от осложнений.
Полиция выясняет обстоятельства дела.
Напомним, молодой человек был доставлен с огнестрельным дробовым ранением головы в отделение экстренной помощи областной больницы в 02:30 24 декабря.
Как ранее рассказывал заведующий отделением экстренной помощи больницы Надиркожа Мусаев, парень получил огнестрельное дробовое ранение головы справа лобной височной части. У него было размозжение мозговой ткани, шок и кома третьей степени, субарахноидальное кровоизлияние.