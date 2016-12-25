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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:03

Просмотров: 5862

Получивший огнестрельное ранение юноша скончался в Мангистауской областной больнице

Ночью 25 декабря от огнестрельного ранения в Мангистауской областной больнице скончался молодой человек 1998 года рождения.

Фото из архива «Лады»
Юноша проживал в 31 микрорайоне Актау.

Как сообщили в МОБ, несмотря на проведенное оперативное вмешательство, больной скончался в отделении реанимации от осложнений.

Полиция выясняет обстоятельства дела.

Напомним, молодой человек был доставлен с огнестрельным дробовым ранением головы в отделение экстренной помощи областной больницы в 02:30 24 декабря.

Как ранее рассказывал заведующий отделением экстренной помощи больницы Надиркожа Мусаев, парень получил огнестрельное дробовое ранение головы справа лобной височной части. У него было размозжение мозговой ткани, шок и кома третьей степени, субарахноидальное кровоизлияние.


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Комментарии ( 7 )

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  • Маривана
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tag_92 (Посетители) Сегодня, 21:34
Ну не может человек просто так оказаться под дулом пистолета. Если только не грабанули его по среди ночи..и то просто так грабитель не станет стрелять. Остается только предполагать что он и его окружность связаны с уличными хулиганами. Как говорится, за что боролся на то и напоролся. Всегда не понимал этих уличных движух. Вечно стоят и решают они что то..а в итоге? смерть совсем молодого парня. Нынче кулаками не решают..все опираются на огнестрел. Боевиков насмотрелись что ли...

Жена оставила меня с дочкой. За час она села мне на лицо два раза, стукнула бутылочкой по голове, укусила за нос. Я выменял свой телефон на ключики от машины. Боже, и этой Женщине всего 1 годик
 
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  • синдбад
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 Бабай (Посетители) Сегодня, 20:24
Сегодня остановил жолпол и показал ориентировку на 2 подозреваемых. Почему их фэйсов нет в интернете?! особенно учитывая тот факт, что по городу они шарахаются с обрезом ?!
 
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Ger-azot (Посетители) Сегодня, 19:55
Краснов,
не надо торопиться с выводами -сейчас у оперов и следствия - одна нить тонкая как паутина *-это работа со стукачами *-кто то где то в течении недели за праздным столом якнется что он в курсе **или сам бахнул**-и потом начнётся - а в газетах напишут вели разработку -следили под чутким руководством господ таких то коим и присвоены звания
 
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 Шплинт (Посетители) Сегодня, 16:26
Мир праху и упокоение душе. angel

По весне ливни ринутся в бой,
С ними я возвращаюсь домой..
 
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 Краснов (Посетители) Сегодня, 16:23
Полиция выясняет обстоятельства дела

Одолевают меня смутные сомнения, что наша "доблестная" полиция что-то выяснит. Кучу камер понатыкали, патрули туда-сюда с грозным видом слоняются, а толку от всего этого ноль. Соболезную родителям...
Всех с наступающим, берегите себя, и не надейтесь особо на полицию.
 
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 ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 16:16
Какие же сволочи,лишили ребёнка жизни. Соболезную.
 
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 Ger-azot (Посетители) Сегодня, 16:09
ранение было серьёзным и фактически не совместимым с жизнью -дело было только за сопротивляемостью*-организма! искрение соболезнования родным и близким безвременно ушедшего от нас,
 
 

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