В Актау на крыше дома № 34 в 12 микрорайоне произошел пожар

Видео очевидцев

Сигнал о происшествии поступил в пожарную службу в 10:57 26 декабря.- Пожарные прибыли на место происшествия через несколько минут. На крыше дома горел мусор. Пожар ликвидирован до приезда спасателей. Площадь горения составила два квадратных метра. Обошлось без пострадавших, - прокомментировали в ведомстве.На место происшествия выехали 15 сотрудников службы пожаротушения и шесть единиц техники.