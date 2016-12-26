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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:58

Просмотров: 1782

В Актау на крыше дома № 34 в 12 микрорайоне произошел пожар

Сегодня, 26 декабря, произошел пожар на крыше дома № 34 в 12 микрорайоне. Об этом сообщили в пресс-центре службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Актау.

Кадр из видео
Сигнал о происшествии поступил в пожарную службу в 10:57 26 декабря.

- Пожарные прибыли на место происшествия через несколько минут. На крыше дома горел мусор. Пожар ликвидирован до приезда спасателей. Площадь горения составила два квадратных метра. Обошлось без пострадавших, - прокомментировали в ведомстве.

На место происшествия выехали 15 сотрудников службы пожаротушения и шесть единиц техники.



Видео очевидцев


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Комментарии ( 1 )

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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 13:50
Мусор сгорел? Жаль...
 
 

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