В 15 микрорайоне Актау автомобиль сбил сотрудницу ТОО «Кала жолдары»

Видео очевидца

Инцидент зафиксировал видеорегистратор одного из автолюбителей. ДТП произошло днем 21 декабря на автодороге в 15 микрорайоне. На кадрах видно, как автомобиль, выезжая из микрорайона, сбил работницу предприятия «Кала жолдары».В травматологическом отделении Мангистауской областной больницы сообщили, что у пострадавшей повреждения легкой степени тяжести.- Пострадавшая сама обратилась в приемный покой 21 декабря в 16:04. У нее закрытая травма левого коленного сустава, гемартроз (кровоизлияние в полость сустава). После оказания медицинской помощи ее отпустили домой, - сообщили в больнице.В ТОО «Кала жолдары» сообщили, что работница предприятия отказалась писать заявление в полицию.- Сотрудница чувствует себя хорошо, сейчас находится на больничном, - сказал Сергей Бермухамедов, руководитель предприятия «Кала жолдары».