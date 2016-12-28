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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:43

Просмотров: 2047

В 15 микрорайоне Актау автомобиль сбил сотрудницу ТОО «Кала жолдары»

В социальной сети появилось видео, на котором видно, как автомобиль совершил наезд на работницу предприятия «Кала жолдары». Действие происходит на дороге в 15 микрорайоне Актау.

Кадр с видео
Инцидент зафиксировал видеорегистратор одного из автолюбителей. ДТП произошло днем 21 декабря на автодороге в 15 микрорайоне. На кадрах видно, как автомобиль, выезжая из микрорайона, сбил работницу предприятия «Кала жолдары».


Видео очевидца


В травматологическом отделении Мангистауской областной больницы сообщили, что у пострадавшей повреждения легкой степени тяжести.

- Пострадавшая сама обратилась в приемный покой 21 декабря в 16:04. У нее закрытая травма левого коленного сустава, гемартроз (кровоизлияние в полость сустава). После оказания медицинской помощи ее отпустили домой, - сообщили в больнице.

В ТОО «Кала жолдары» сообщили, что работница предприятия отказалась писать заявление в полицию.

- Сотрудница чувствует себя хорошо, сейчас находится на больничном, - сказал Сергей Бермухамедов, руководитель предприятия «Кала жолдары».


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Комментарии ( 10 )

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  • Куаныш Атшыбай
 manwyk (Посетители) Сегодня, 16:32
Их столько и все в оранжевых робах,как положено,даже слепой бы заметил.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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сембай (Посетители) Сегодня, 16:32
Почему руководство "Қала жолдары" не выдает работникам дорожные знаки как в Жанаозене? Они там знаками "кирпич", обозначают участок где работают bravo . Вот они думают о безопасности жизни своих работников.
 
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klassik88 (Посетители) Сегодня, 16:23
Водила с видеорегистратором нет чтоб помочь, остановиться узнать все ли в порядке, поехал побыстрей ролик в интернет выкладывать.
 
-1
  • manwyk
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  • синдбад
 Jack (Посетители) Сегодня, 16:20
Согласен с басей. Ходят по дороге где хотят, сами подставляются и аварийные ситуации создают. Сколько раз на узкой дороге приходилось объезжать этих чудаков, создавая препятствие движению. Ну сейчас хоть иногда устанавливают дорожные конусы в месте работ, но это редко.
 
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  • .....
  • синдбад
 Gurabaz (Посетители) Сегодня, 16:17
Сам замечаю, как сотрудники Кала жолдары утром когда еще темно убирают обочину, сами для себя создают угрозу для своей жизни, т.к утом люди всегда спешат, не всегда их видно. Вот что они метут в 8 утра ничего не видно же.

Бойтесь гнева терпеливых
 
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  • сарбол
 Gerash (Посетители) Сегодня, 16:06
Автор видео молодец , зачем останавливаться ? Надо ехать дальше как ни в чем не бывало . bravo
 
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  • Jack
  • синдбад
 бася (Посетители) Сегодня, 16:03
а можно ли работникам КЖ бродить по проезжей части,пусть и выполняя работы? что ПДД о этом говорят? уже давно замечали что они ходят по проезжей части ,буд то бессмертные или их заставляют? с нашим то контингентом водительским,50% вообще правил не знают.
 
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elek (Посетители) Сегодня, 16:02
работница предприятия отказалась писать заявление в полицию.

Походу водила на месте "развёл".
 
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madeka0 (Посетители) Сегодня, 15:57
ничего себе, её сбили она еще и сама обратилась в приемный покой shock . Это не первый случай когда работников «Кала жолдары» сшибают как кегли на дорогах.
 
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luddeen (Посетители) Сегодня, 15:56
Придурок, тормоза по центру
 
 

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