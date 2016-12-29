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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:03

Просмотров: 643

Жителя Мангистау осудили на девять лет за убийство знакомого

Мужчины вместе распивали спиртные напитки. После возникшей ссоры подсудимый нанес удары молотком и убил своего знакомого. Об этом рассказал Рахымжан Бимагамбетов, заведующий канцелярией специализированного межрайонного уголовного суда Мангистауской области.

Фото с сайта superomsk.ru
- Происшествие случилось в 1 микрорайоне Актау. Между подсудимым и его знакомым возникла словесная перепалка. В разгар ссоры мужчина взял молоток и нанес несколько ударов по голове приятеля. Потерпевший скончался на месте происшествия из-за открытого перелома теменно-височной области головы, - сообщил Рахымжан Бимагамбетов.

На заседании обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда мужчину признали виновным в совершении убийства, согласно части 1 статьи 99 УК РК (Убийство) и приговорили к девяти годам лишения свободы.

Постановление суда вступило в законную силу.


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Комментарии ( 5 )

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Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 17:54
К сожалению знать чувство меры при употреблении алкоголя - дано не каждому.
 
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  • Шым-Актау
 Могой (Посетители) Сегодня, 17:12
Знаю что не делает алкоголь.
Не делает разумным пьющего, не одаряет его какими-то выдающимися способностями, здоровьем и т.д.
В общем, много чего не делает.
 
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ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 17:07
Девять лет crazy дурак дураком. bazar
 
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Apmaxa (Посетители) Сегодня, 17:00
e.zh_k.a, может всё-таки делает?
 
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e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 16:10
Что алкоголь не делает с людьми unsmile
 
 

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