Жителя Мангистау осудили на девять лет за убийство знакомого

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- Происшествие случилось в 1 микрорайоне Актау. Между подсудимым и его знакомым возникла словесная перепалка. В разгар ссоры мужчина взял молоток и нанес несколько ударов по голове приятеля. Потерпевший скончался на месте происшествия из-за открытого перелома теменно-височной области головы, - сообщил Рахымжан Бимагамбетов.



На заседании обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда мужчину признали виновным в совершении убийства, согласно части 1 статьи 99 УК РК (Убийство) и приговорили к девяти годам лишения свободы.



Постановление суда вступило в законную силу.