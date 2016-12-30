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ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 15:48

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В Мангистаускую областную больницу поступила избитая женщина в коматозном состоянии

Пострадавшая 1971 года рождения поступила в больницу 30 декабря в 05:30 часов. Женщину в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение. Об этом рассказал Надиркожа Мусаев, заведующий отделением оказания экстренной медицинской помощи.

Приемный покой областной больницы. Фото автора
В Мангистауской областной больнице рассказали, что вызов поступил из 28 микрорайона Актау. Пострадавшую сопровождали двое мужчин, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. По неподтвержденным данным, женщину избил супруг.

- Женщина поступила с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытым переломом нижней челюсти. Пострадавшая подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, находится без сознания в коматозном, крайне тяжелом состоянии, - рассказал Надиркожа Мусаев.


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