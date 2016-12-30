В Мангистаускую областную больницу поступила избитая женщина в коматозном состоянии

Приемный покой областной больницы. Фото автора

В Мангистауской областной больнице рассказали, что вызов поступил из 28 микрорайона Актау. Пострадавшую сопровождали двое мужчин, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. По неподтвержденным данным, женщину избил супруг.



- Женщина поступила с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытым переломом нижней челюсти. Пострадавшая подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, находится без сознания в коматозном, крайне тяжелом состоянии, - рассказал Надиркожа Мусаев.