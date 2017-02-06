За избиение сожительницы жителя Актау привлекли к 100 часам общественных работ

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Происшествие случилось 5 января примерно в 3:30 в 4 микрорайоне Актау.



По материалам дела, житель Актау умышленно из-за неприязненных отношений с сожительницей нанес ей удары руками по голове и в область грудной клетки, причинив ей легкие телесные повреждения.



- Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного статьей 108 (Умышленное причинение легкого вреда здоровью) УК РК. Ему назначено наказание в виде привлечения к общественным работам сроком на 100 часов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.



Приговор суда не вступил в законную силу.