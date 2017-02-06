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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:05

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Жительница Актау оказалась в колонии за аферы с земельными участками

В Актау вынесен приговор в отношении жительницы Актау, которая обманула трех человек. Подсудимая, войдя в доверие к жителям Актау, получила от них более трех миллионов 500 тысяч тенге, предлагая им продать недорогие земельные участки. Но не выполнила обещанное.

Фото из архива "Лады"
По материалам дела, подсудимая в 2014 и в 2016 годах сумела войти в доверие к троим жителям Актау.

- Всем троим злоумышленница путем обмана и злоупотребления доверием предлагала продать земельные участки. За это она брала вознаграждение с каждой жертвы. В общем обманным путем она получила три миллиона 588 тысяч 820 тенге. Свои обязательства гражданка не выполнила и пострадавшие обратились за помощью в правоохранительные органы, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Суд признал ее виновной по пункту 1 части 3 статьи 190 (Мошенничество в крупном размере, совершенное в отношении двух или более лиц) УК РК и с применением статей 58 часть 3, 64 часть 5, 60 часть 4 УК РК. Ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор  суда не вступил в законную силу.


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