Жительница Актау оказалась в колонии за аферы с земельными участками

Фото из архива "Лады"

По материалам дела, подсудимая в 2014 и в 2016 годах сумела войти в доверие к троим жителям Актау.



- Всем троим злоумышленница путем обмана и злоупотребления доверием предлагала продать земельные участки. За это она брала вознаграждение с каждой жертвы. В общем обманным путем она получила три миллиона 588 тысяч 820 тенге. Свои обязательства гражданка не выполнила и пострадавшие обратились за помощью в правоохранительные органы, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.



Суд признал ее виновной по пункту 1 части 3 статьи 190 (Мошенничество в крупном размере, совершенное в отношении двух или более лиц) УК РК и с применением статей 58 часть 3, 64 часть 5, 60 часть 4 УК РК. Ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в колонии общего режима.



Приговор суда не вступил в законную силу.