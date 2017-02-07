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ЛАДА.kz » Происшествия

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 17:51

Просмотров: 3009

В Актау автомобиль Toyota Camry врезался в ограждение здания ДВД Мангистауской области

В Актау автомобиль Toyota Camry врезался в забор здания департамента внутренних дел (ДВД) Мангистауской области. Причину аварии в ведомстве пока не комментируют.

На месте происшествия
ДТП произошло 7 февраля около 16:00. Очевидцы рассказали, что водитель автомашины Toyota Camry протаранил забор здания ДВД Мангистауской области. Водитель, по сообщению очевидцев, не пострадал. Машину с места происшествия увезли на эвакуаторе. По неподтвержденным данным, участником ДТП стал и водитель автомобиля ВАЗ-2106. Другие детали аварии выясняются.

В Актау автомобиль Toyota Camry врезался в ограждение здания ДВД Мангистауской области


В Актау автомобиль Toyota Camry врезался в ограждение здания ДВД Мангистауской области


Напомним, в Актау это не первый случай, когда в ДТП автомобили повреждают стены зданий. Водитель автомобиля Skoda не справился с управлением и пролетел на Т-образном перекрестке в 12 микрорайоне мимо дороги, пробив стену частного жилого дома. А водитель автомобиля марки «ВАЗ-2108» протаранил ограждение строящегося здания и скрылся с места происшествия.

В сентябре 2016 года водитель въехал в здание кафе в 1 микрорайоне Актау. Как сообщили очевидцы, водитель был нетрезв. Его госпитализировали в Мангистаускую областную больницу.



Фото и видео Кадырбека Айдарулы


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Комментарии ( 2 )

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Aktauskii (Посетители) Сегодня, 20:51
Когда узнал что в Европе Toyota Camry стала автомобилем года для геев. lol lol lol
 
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Ger-azot (Посетители) Сегодня, 19:30
сейчас там был -уже ремонтировали - но право судари мои пристранно же -По неподтвержденным данным, участником ДТП стал и водитель автомобиля ВАЗ-2106*-разбил ворота камревод а жертва мифический жигуль!
 
 

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