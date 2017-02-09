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ЛАДА.kz » Происшествия

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 11:01

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В Актау бывшего сотрудника КНБ обвиняют в хищении более 9 миллионов тенге

Подсудимого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и подделке официальных документов. Об этом рассказали в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Фото с сайта bigmir. net
В Актау 8 февраля начался процесс по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника департамента КНБ по Мангистауской области. Дело рассматривается в открытом режиме.

- Бывшего сотрудника КНБ обвиняют в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием. Пользуясь служебным положением, будучи лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, в период с 2013 по 2015 годы совершил хищение на общую сумму 9 миллионов 885 423 тенге. Кроме того, подсудимый Д. обвиняется в подделке официального документа, - говорится в сообщении суда.

Бывшего сотрудника КНБ обвиняют по двум статьям уголовного кодекса РК.

- Подозреваемый обвиняется согласно пункту «Б» части 4 статьи 177 «Мошенничество в особо крупном размере», частям 1,3 статьи 325 «Подделка удостоверения или иного официального документа, использование заведомо подложного документа» Уголовного кодекса РК в старой редакции, - сообщила Гаухар Нурханова, руководитель пресс-службы Мангистауского областного суда.

В качестве наказания за нарушение пункта Б части 4 статьи 177 УК РК предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с конфискацией имущества. Согласно части 1 статьи 325 УК РК в качестве наказания за подделку удостоверения грозит ограничение или лишение свободы на срок до двух лет. За нарушение части 3 этой же статьи УК РК грозит штраф от 100 до 500 МРП, общественные работы от 180 до 240 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы до одного года.


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Комментарии ( 1 )

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manwyk (Посетители) Сегодня, 11:10
Не поняла я ничего что то.Подделал удостоверение и снял чужие деньги что ли?

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
 

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