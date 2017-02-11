В Жанаозене собака по кличке Детектив помогла обнаружить наркотики

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Инцидент произошел 10 февраля около 11:45 в Жанаозене. Специалист-кинолог воинской части 5548 Национальной гвардии РК младший сержант Асан Абдукарим с помощью служебной собаки Детектив в салоне автомобиля обнаружил пакет с веществом бежевого цвета, предположительно героин.



Задержанный гражданин Республики Афганистан водворен в следственный изолятор временного содержания.



Проводится досудебное расследование по части 1 статьи 296 (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта) УК РК.



За проявленную бдительность и умелые действия старший специалист кинологической группы, младший сержант Асан Абдукарим поощрён командованием воинской части 5548.