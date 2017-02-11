На рынке в Жанаозене сгорели два контейнера со стройматериалами

Видео опубликовано Zhanaozen/Жанаозен (@zhanaozen_online) Фев 10 2017 в 8:58 PST

Происшествие случилось 10 февраля около 16:32. На место ЧП в 16:39 прибыли сотрудники пожарной части №13 Жанаозена. По неизвестной пока причине загорелись два контейнера в отделе строительных материалов.Пожар удалось локализовать в 17:07. Полностью ликвидировать пожар удалось в 17:27.Площадь горения составила 25 квадратных метров. При пожаре обошлось без пострадавших, причина и ущерб от пожара устанавливаются дежурным дознавателем ДЧС.В ликвидации пожара были задействованы 21 человек личного состава и четыре единицы техники.