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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:04

Просмотров: 321

На рынке в Жанаозене сгорели два контейнера со стройматериалами

Сгорели два контейнера со стройматериалами на рынке «Жибек Жолы» в микрорайоне «Оркен». Об этом сообщила Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Кадр с видео
Происшествие случилось 10 февраля около 16:32. На место ЧП в 16:39 прибыли сотрудники пожарной части №13 Жанаозена. По неизвестной пока причине загорелись два контейнера в отделе строительных материалов.

Пожар удалось локализовать в 17:07. Полностью ликвидировать пожар удалось в 17:27.



Площадь горения составила 25 квадратных метров. При пожаре обошлось без пострадавших, причина и ущерб от пожара устанавливаются дежурным дознавателем ДЧС.

В ликвидации пожара были задействованы 21 человек личного состава и четыре единицы техники.



Видео очевидцев


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