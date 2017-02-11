Многоэтажка загорелась в 9 микрорайоне Актау

Кадр с видео
Причина возгорания пока неизвестна.
Наши корреспонденты выехали на место происшествия.
Наши корреспонденты выехали на место происшествия.
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Суббота, 11 Февраля
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Комментарии ( 4 )
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