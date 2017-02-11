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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 21:57

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Многоэтажка загорелась в 9 микрорайоне Актау

11 февраля в Актау загорелась квартира, расположенная на седьмом этаже в 30 доме 9 микрорайона. На месте происшествия работают пожарные. Об этом сообщили сотрудники службы пожаротушения.

Кадр с видео
Причина возгорания пока неизвестна.

Наши корреспонденты выехали на место происшествия.



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Комментарии ( 4 )

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Ger-azot (Посетители) Сегодня, 22:59
огонь -это живое *- тем паче что этот год символизирован годом красного петуха! -не в смысле что он на краснолй зоне* -за коробок заварки батрачит не покладая рук и других *-частей тела!**этот год *- переходный он даёт знать многим* что пора остановится и встать на путь праведный** и там где возгорело пламя *-там должно быть живут хорошие люди -ибо сам всевышний им указывает ** ОТ МЕНЯ ЭТО БЫЛО*-ибо во всём мой промысел* примите как должное и задумайтесь , огонь это всегда знак - и это всегда сокрушающая сила -если же этих погорельцев не коснулись карающие десницы всевышнего -знать он сильно печётся о них и хочет от них получить блогодатной отдачи!ну а горит тушиям -это тренька* чтоб не сидели в первом микрорайоне на море и не курили анашу всем экипажем!
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 22:48
Пәтер иелері аман болса бопты. Өрттен қауіпті апат жоқ...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • trump
  • Швейк
  • Bob007
 los (Посетители) Сегодня, 22:26
Вроде все живы. Наш весь дом эвакуировали. Сейчас всех запустили. Горела квартира местного алкаша, о котором здесь в ладе писали.
 
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  • tolk
  • Ger-azot
  • Швейк
 trump (Посетители) Сегодня, 22:16
Люди живы? Никто не пострадал?
 
 

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