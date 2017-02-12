Житель Актау умер в собственном гараже

Мужчина, по словам хозяев соседних боксов, накануне вечером приехал в гараж ремонтировать свой автомобиль Volkswagen, на котором он работал в одном из городских таксопарков.Со слов сотрудников гаражного общества, утром 11 февраля охранник начал обход территории. Он увидел, что сквозь щели одного из боксов пробивается свет. Подойдя ближе, услышал звук работающего мотора. Ворота гаража были закрыты, но не заперты на ключ. Открыв их, охранник почувствовал сильный запах выхлопного газа. В салоне машины за водительским сиденьем увидел погибшего. В руках у мужчины был гаечный ключ. Охранник сразу же вызвал полицию.В кармане у погибшего полицейские обнаружили удостоверение личности.Вызов на станцию Скорой помощи поступил в 07:49. Прибывшие медики констатировали смерть. Тело мужчины доставлено в морг.На месте происшествия работали криминалисты. Мужчина 1973 года рождения мог задохнуться угарным газом или смерть наступила в результате сердечного приступа.Обстоятельства происшествия выясняются.