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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:51

Просмотров: 176

Житель Актау умер в собственном гараже

Трагедия произошла в ночь с 10 на 11 февраля в одном из боксов гаражно-строительного комплекса «Каспий».

Автомобиль погибшего
Мужчина, по словам хозяев соседних боксов, накануне вечером приехал в гараж ремонтировать свой автомобиль Volkswagen, на котором он работал в одном из городских таксопарков.

Со слов сотрудников гаражного общества, утром 11 февраля охранник начал обход территории. Он увидел, что сквозь щели одного из боксов пробивается свет. Подойдя ближе, услышал звук работающего мотора. Ворота гаража были закрыты, но не заперты на ключ. Открыв их, охранник почувствовал сильный запах выхлопного газа. В салоне машины за водительским сиденьем увидел погибшего. В руках у мужчины был гаечный ключ. Охранник сразу же вызвал полицию.

В кармане у погибшего полицейские обнаружили удостоверение личности.

Вызов на станцию Скорой помощи поступил в 07:49. Прибывшие медики констатировали смерть. Тело мужчины доставлено в морг.

На месте происшествия работали криминалисты. Мужчина 1973 года рождения мог задохнуться угарным газом или смерть наступила в результате сердечного приступа.

Житель Актау умер в собственном гараже


Обстоятельства происшествия выясняются.

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Комментарии ( 3 )

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Ну Ну (Посетители) Сегодня, 12:45
Иманды болсын
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 12:31
Жүрек талмасынан кеткен боп тұр ғой. Аты қайырлы болсын...
 
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tag_92 (Посетители) Сегодня, 12:14
Где только нас не ждет смерть!? Берегите себя!

Жена оставила меня с дочкой. За час она села мне на лицо два раза, стукнула бутылочкой по голове, укусила за нос. Я выменял свой телефон на ключики от машины. Боже, и этой Женщине всего 1 годик
 
 

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