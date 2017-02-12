В центре Актау в результате ДТП опрокинулся внедорожник

Автомобиль марки Mercedes-Benz, по словам очевидцев, двигался по главной дороге из нижней зоны в сторону центра. В это время на перекресток между 10 и 11 микрорайонами с второстепенной дороги выехал внедорожник Lexus. В результате столкновения внедорожник опрокинулся набок.Вызов в Скорую поступил от прохожих в 14:21. Одну из пострадавших, девушку 1988 года рождения, бригада Скорой помощи доставила в приемный покой Мангистауской областной больницы.На месте работает полиция.