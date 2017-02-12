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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:08

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В центре Актау в результате ДТП опрокинулся внедорожник

Авария произошла между 14, 9 и 11 микрорайонами примерно в 14:20.

Опрокинувшийся внедорожник
Автомобиль марки Mercedes-Benz, по словам очевидцев, двигался по главной дороге из нижней зоны в сторону центра. В это время на перекресток между 10 и 11 микрорайонами с второстепенной дороги выехал внедорожник Lexus. В результате столкновения внедорожник опрокинулся набок.

В центре Актау в результате ДТП опрокинулся внедорожник


Вызов в Скорую поступил от прохожих в 14:21. Одну из пострадавших, девушку 1988 года рождения, бригада Скорой помощи доставила в приемный покой Мангистауской областной больницы.

В центре Актау в результате ДТП опрокинулся внедорожник


На месте работает полиция.

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В центре Актау в результате ДТП опрокинулся внедорожник
В центре Актау в результате ДТП опрокинулся внедорожник
В центре Актау в результате ДТП опрокинулся внедорожник
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