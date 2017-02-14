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ЛАДА.kz » Происшествия

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 13:29

Просмотров: 1799

В Актау женщина пытается «восстать из мертвых»

Свидетельство о смерти Алии Бижановой оформлено в ЗАГСе Мунайлинского района в 2011 году. Женщина не смогла добиться восстановления своей личности в уполномоченных органах и написала заявление в прокуратуру Мангистауской области.

Иллюстрация. Фото Лианы Рязанцевой
Алия Бижанова узнала, что числится «умершей» в феврале этого года. До этого женщина не могла понять причину своего невезения — сначала ее без объяснений не поставили в очередь на жилье, а позже стали возвращать ее пенсионные отчисления работодателю.

- Я одна воспитываю дочь. Собственного жилья не имею. В 2015 году я обратилась в городской ЦОН с заявлением, чтобы встать в очередь на получение жилья по программе «Доступное жилье 2020». В первый раз мне отказали из-за отсутствия одного документа, а во второй раз вообще отказались принимать мои документы. Причин мне не объяснили. Также я работала в нескольких ТОО, но при отправлении обязательного пенсионного взноса деньги возвращались назад работодателю по непонятным мне причинам, - рассказывает Алия Бижанова.

Долгое время, говорит женщина, она не придавала значения этим ситуациям, пока однажды знакомый сотрудник органов не сообщил ей, что с 2011 года она числится умершей.

- Я обратилась в городской ЦОН, откуда меня направили в ЗАГС Мунайлинского района, где на мое имя и было оформлено свидетельство о смерти. Там мне вообще ничего не объяснили и направили обратно в ЦОН. Получается замкнутый круг какой-то. Больше всего меня поражает то, что в 2012 году я поменяла удостоверение личности. И мне его выдали, при том, что я оказывается уже год как числюсь мертвой.

В настоящее время, в связи со своей «безвременной кончиной», Алия Бижанова не может устроиться на работу, встать в очередь на квартиру и получать пособия на ребенка.

- При подаче документов в базе я прохожу со штампом «умершая». В ходе выяснения данного вопроса мне пояснили, что умершей меня зарегистрировали по ошибке, однако исправлять свои ошибки в государственных органах никто не хочет, - говорит женщина.

На прошлой неделе, не добившись результатов в организациях, зачисливших женщину в категорию «умерших», Алия Бижанова написала заявление в прокуратуру Мангистауской области.


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Комментарии ( 23 )

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  • Крадун
 mr12 (Посетители) Сегодня, 16:06
Дункан Маклауд любил ходить в лес и издеваться над кукушкой
- Кукушка, кукушка, сколько мне жить?
И часами наслаждался мелодичным кукованием......
 
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  • Xoxma80
  • Швейк
 mr12 (Посетители) Сегодня, 15:39
Счастливый сотpудник негосудаpственного пенсионного фонда вбегает в кабинет
генеpального диpектоpа:
- Иван Иваныч, пpедставляете, у нас только что был клиент, котоpый выложил 3
миллиона доллаpов наличными и офоpмил пожизненную пенсию по 10 тысяч доллаpов в
месяц до конца жизни. Симпатичный такой, в доpогом плаще. По-моему, это
известный киноактеp Певцов...
Генеpальный, быстpо пpосмотpев контpакт, багpовеет:
- Идиот! Ты уволен!! Это был Дункан МакЛауд!!!
 
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Тина (Посетители) Сегодня, 15:32
Комментарий удален за нарушение правил

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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 Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 15:29
Это пародия на государство...Позор этим грамотеям, что-бы с ними также ошиблись... stena
 
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 ЕленаЕлена (Посетители) Сегодня, 15:19
А в чем новость? Я в 2016 тоже была трупом кагда номер миняла с Билайна на Актив. Вот Билайн и сообщил что я у них уже полтара года как труп. ПРи пастаянном пользавании номиром. А я все гадала что они ко мне с росспросами о качистве услуг не звонят. Потом несколько лет назад в загсе записали фамилию ребенка ниправильно в учетной книге. А в свидетельстве раждения правильно. Полгода хадила в загс справки насила что мой ребенок это мой ребенок. Патом лет 15 назад кагда РНН выдавали узнала что в их базе я бомж без праписки. Передо мной в очериди за РНН мужик стоял. Он вообще был труп. Обычное дело . базу запалняют 17 летние блатые мальчики и девочки. им скучно. то пакурить вышли. то чаю. то паписать. В грабу они нас всех видали.
 
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 trump (Посетители) Сегодня, 14:39
А не спеши ты нас хоронить,
А у нас еще здесь дела.
У нас дома детей мал-мала,
Да и просто хотелось пожить.
У нас дома детей мал-мала,
Да и просто хотелось пожить.

Чайф- Не спеши
 
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 tag_92 (Посетители) Сегодня, 14:37
Мдааа. Доказывай что ты не верблюд! Почему директору ЦОНа лично не заняться этим вопросом???

Жена оставила меня с дочкой. За час она села мне на лицо два раза, стукнула бутылочкой по голове, укусила за нос. Я выменял свой телефон на ключики от машины. Боже, и этой Женщине всего 1 годик
 
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 TkachevOleg (Посетители) Сегодня, 14:36
Бардак! В Загсе раньше можно было получить всю информацию а теперь они без ЦОНа ни чего не делают вот и футболят туда обратно перепихивая друг на друга что этим они не занимаются! Нет ни какого порядка и крайних как всегда не найдешь. Был такой момент по ошибке в свидетельстве о браке не правильно написали адрес рождения хотя переписать без ошибке проще простого. Работают без грамотные и безответственные люди и им ни чего за это не бывает и не признают ошибки. Чтобы восстановить пришлось побегать в ЦОН и В ЗАГС и все это за свой счет по ошибке одной кособокой криворукой. Нет порядка не где!!!
 
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 Цвятошик (Посетители) Сегодня, 14:34
Ужасть что делается то у нас везде тупость и безалаберность и конца и краю не найдешь на кого конкретно подавать в суд unsmile
 
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 Maxim Aktau (Посетители) Сегодня, 14:33
Полагаю нас так всех потихоньку похоронят boyan Будем числится как "Мертвые души" на балансе у государства angel
 
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