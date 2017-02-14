В Актау женщина пытается «восстать из мертвых»

Иллюстрация. Фото Лианы Рязанцевой

Алия Бижанова узнала, что числится «умершей» в феврале этого года. До этого женщина не могла понять причину своего невезения — сначала ее без объяснений не поставили в очередь на жилье, а позже стали возвращать ее пенсионные отчисления работодателю.



- Я одна воспитываю дочь. Собственного жилья не имею. В 2015 году я обратилась в городской ЦОН с заявлением, чтобы встать в очередь на получение жилья по программе «Доступное жилье 2020». В первый раз мне отказали из-за отсутствия одного документа, а во второй раз вообще отказались принимать мои документы. Причин мне не объяснили. Также я работала в нескольких ТОО, но при отправлении обязательного пенсионного взноса деньги возвращались назад работодателю по непонятным мне причинам, - рассказывает Алия Бижанова.



Долгое время, говорит женщина, она не придавала значения этим ситуациям, пока однажды знакомый сотрудник органов не сообщил ей, что с 2011 года она числится умершей.



- Я обратилась в городской ЦОН, откуда меня направили в ЗАГС Мунайлинского района, где на мое имя и было оформлено свидетельство о смерти. Там мне вообще ничего не объяснили и направили обратно в ЦОН. Получается замкнутый круг какой-то. Больше всего меня поражает то, что в 2012 году я поменяла удостоверение личности. И мне его выдали, при том, что я оказывается уже год как числюсь мертвой.



В настоящее время, в связи со своей «безвременной кончиной», Алия Бижанова не может устроиться на работу, встать в очередь на квартиру и получать пособия на ребенка.



- При подаче документов в базе я прохожу со штампом «умершая». В ходе выяснения данного вопроса мне пояснили, что умершей меня зарегистрировали по ошибке, однако исправлять свои ошибки в государственных органах никто не хочет, - говорит женщина.



На прошлой неделе, не добившись результатов в организациях, зачисливших женщину в категорию «умерших», Алия Бижанова написала заявление в прокуратуру Мангистауской области.