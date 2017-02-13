В минувшие выходные в Мангистау сгорел мусоровоз

Пожар произошел в Мунайлинском районе 12 февраля в 10:31 у автобазы «Адай». По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности проводки. Водитель не пострадал.- Я увидел, как повалил дым из печки. Когда остановился, появился огонь. Я выпрыгнул и вызвал пожарных. Спасатели оказались рядом, - рассказал водитель мусоровоза.В субботу, 11 февраля, примерно в 3:34 в селе Мангистау полностью сгорела автомашина Chevrolet Aveo, 2013 года выпуска. Пострадавших нет. Причину и ущерб установит дежурный дознаватель.С 6 по 12 февраля в Мангистау, по данным Рукии Сычевой, произошло 10 пожаров, в четырех из которых огонь повредил транспортные средства. Пожарные выезжали по тревоге 28 раз.На трассе Актау - Каламкас 7 февраля произошло горение переднего колеса автомашины «МАН», 2012 года выпуска. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.В среду, 8 февраля, в 9:18 в Жанаозене произошло горение в моторном отсеке автомашины Audi S4, 1994 года выпуска. Пострадавших нет. По предварительным данным, машина загорелась из-за короткого замыкания электропроводки.- Для оперативного реагирования на жалобы и предложения от населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности, получения информации о деятельности службы пожаротушения у нас работает телефон доверия 43-55-06, - отметила Рукия Сычева.