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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:56

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В минувшие выходные в Мангистау сгорел мусоровоз

Моторный отсек и кабина автомобиля «МАЗ» сгорели полностью. Пострадавших нет. Об этом сообщила Рукия Сычева, руководитель пресс-центра службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Сгоревший мусоровоз. Фото предоставлено очевидцами
Пожар произошел в Мунайлинском районе 12 февраля в 10:31 у автобазы «Адай». По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности проводки. Водитель не пострадал.

В минувшие выходные в Мангистау сгорел мусоровоз


- Я увидел, как повалил дым из печки. Когда остановился, появился огонь. Я выпрыгнул и вызвал пожарных. Спасатели оказались рядом, - рассказал водитель мусоровоза.

В минувшие выходные в Мангистау сгорел мусоровоз


В минувшие выходные в Мангистау сгорел мусоровоз




В субботу, 11 февраля, примерно в 3:34 в селе Мангистау полностью сгорела автомашина Chevrolet Aveo, 2013 года выпуска. Пострадавших нет. Причину и ущерб установит дежурный дознаватель.

С 6 по 12 февраля в Мангистау, по данным Рукии Сычевой, произошло 10 пожаров, в четырех из которых огонь повредил транспортные средства. Пожарные выезжали по тревоге 28 раз.

На трассе Актау - Каламкас 7 февраля произошло горение переднего колеса автомашины «МАН», 2012 года выпуска. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.

В среду, 8 февраля, в 9:18 в Жанаозене произошло горение в моторном отсеке автомашины Audi S4, 1994 года выпуска. Пострадавших нет. По предварительным данным, машина загорелась из-за короткого замыкания электропроводки. 

- Для оперативного реагирования на жалобы и предложения от населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности, получения информации о деятельности службы пожаротушения у нас работает телефон доверия 43-55-06, - отметила Рукия Сычева.


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Комментарии ( 5 )

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02kz (Посетители) Сегодня, 19:16
Совсем недавно новые МАЗы достались. Это когда же успели до проводки добраться наши криворкие электрики.
 
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elek (Посетители) Сегодня, 17:43
По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности проводки.

Странно - машина то не старая.
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 17:16
Қоқыс көлігі өртеніп кетті дегенді есту, қызық екен.
Жүргізуші аман-сау болса бопты...
 
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Ger-azot (Посетители) Сегодня, 17:14
сначала даже обрадовался такой новости а пригляделся и растроился -это не мусоровоз это машина по вывозу бытовых отходов -а мусоровозы выглядят иначе и на них всегда цветомузыка стоит!
****************
завсегда проводка виновата
 
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Хорк - Юсуи (Посетители) Сегодня, 17:04
Проводку поменять и подкрасить и снова в рейс.
 
 

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