Полицейские в Актау извлекли труп из коллектора теплотрассы

Кто обнаружил труп в коллекторе возле детской поликлиники, напротив 1 дома в 26 микрорайоне, неизвестно. Чтобы открыть доступ к теплотрассе, использовали кран, который поднял плиту коллектора. Тело умершего вытащили сотрудники полиции совместно с работниками скорой помощи.Обстоятельства выясняются, официальный комментарий в ДВД Мангистауской области обещают дать в ближайшее время.Видео автора и Рашида Исмагилова