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ЛАДА.kz » Происшествия

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 18:27

Просмотров: 0

Полицейские в Актау извлекли труп из коллектора теплотрассы

Труп сотрудники полиции извлекли из коллектора теплосети, который находится рядом с детской поликлиникой в 26 микрорайоне, сегодня, 13 февраля, в 17:00. На месте работают специалисты.

Скриншот из видео
Кто обнаружил труп в коллекторе возле детской поликлиники, напротив 1 дома в 26 микрорайоне, неизвестно. Чтобы открыть доступ к теплотрассе, использовали кран, который поднял плиту коллектора. Тело умершего вытащили сотрудники полиции совместно с работниками скорой помощи.

Полицейские в Актау извлекли труп из коллектора теплотрассы



Обстоятельства выясняются, официальный комментарий в ДВД Мангистауской области обещают дать в ближайшее время.




Видео автора и Рашида Исмагилова


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Комментарии ( 3 )

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  • Xoxma80
 machete2015 (Посетители) Сегодня, 19:00
Ув.редакция!!! Не вытащили а извлекли!!!! chih
 
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Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 18:44
Обалдеть. Хотелось бы подробнее.
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 18:39
Егер мәйітті кім бірінші тапқанын білмесе, онда, шенділер мен жедел жәрдем ол жерде не істеп жүр? Масқара ғой...
 
 

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