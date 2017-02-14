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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:09

Просмотров: 2532

Жителя Актау подозревают в развращении малолетней девочки

В отношении подозреваемого ведется досудебное расследование, он водворен в изолятор временного содержания. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Фото Timeskz.kz
Мужчину задержали 10 февраля текущего года в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

- В отношении подозреваемого ведется досудебное расследование по части 1 статьи 124 УК РК (Совершение развратных действий без применения насилия в отношении заведомо малолетних). В отношении несовершеннолетней назначена судебно-медицинская экспертиза. Мужчина водворен в изолятор временного содержания, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистау.

По словам соседей подозреваемого, мужчина женат и имеет ребенка.

- Мы были в шоке, когда узнали, что его задержали по подозрению в насилии. Говорят, он приставал к своей несовершеннолетней племяннице. Как соседка, могу сказать, что он зарекомендовал себя с хорошей стороны, всегда приветлив. Никогда не замечала, чтобы он на улице к девочкам приставал, - рассказала соседка подозреваемого.


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Комментарии ( 10 )

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Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 16:15
Даже если не подтвердится-отношения с дядей испорчены на всю жизнь теперь. Ложечки нашлись,а осадочек то остался...Очень аккуратно надо с этим" делом".
 
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  • manwyk
 ффф (Посетители) Сегодня, 15:41
Цитата: Ололошка
Если верить статье, то это её родной дядя.

больше половины случаев насилия и сексуальных действий происходит с участием близких и не очень родственников.

Рейтинг льгот не дает. Не старайтесь
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Abik
  • Крадун
  • manwyk
 Хорк - Юсуи (Посетители) Сегодня, 15:32
Пока нет веских доказательств и судебного решения, данная статья просто новость в газете.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Abik
 Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 13:47
Күдіктінің аты-жөні жоқ, жәбірленушінің және көршінің мәліметтері де жоқ. Дым жоқ.
Айтпақшы, Шетпе кентіндегі аутобұс жүргізушінің уақиғасы не болды? Ол кісі жалпы бар ма? SMS-тің суретін қашан көреміз деп сарғайдық қой... umnik
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Краснов
 mr12 (Посетители) Сегодня, 13:05
Цитата: DANTE
Единственный способ, это тотальный контроль за местонахождением

Не ты один об этом мечтаешь.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ну Ну
  • axel070
  • a_star_ta
 НЕТ (Посетители) Сегодня, 13:03
Цитата: DANTE
Единственный способ, это тотальный контроль за местонахождением своего чада, где он, с кем он и т.д.

Верно все, но ведь тут , как родной дядя. Что ж теперь и родным людям. выходит, детей нельзя доверить?
****** женат ведь. Сейчас столько всего доступного, женщин голодных, в инете, чем хошь развлекайся. Но детей трогать ?- сразу, без разговора органы ампутировать, **********devil
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +8
  • mr12
  • Ну Ну
  • Краснов
  • Куаныш Атшыбай
  • axel070
  • manwyk
  • Хорк - Юсуи
  • Крадун
 Abik (Посетители) Сегодня, 12:53
Пока не доказали же, да и нашей доблестной милиции верить 100% нельзя. Можно только утверждать после суда, да и то не всегда. burumburum
Как давно писали, поступает кучу заявлений на износ, но только 30% действительно износ, остальное просто выбивание денег.

Когда меня критикуют, я могу себя защитить, но против похвал я бессилен.
 
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  • Ну Ну
  • Kirilka
  • a_star_ta
 Ололошка (Посетители) Сегодня, 12:30
Если верить статье, то это её родной дядя. Дядя! Это же бред...неужели мало, пардон, баб в городе, что нужно к ребенку приставать?! С психикой, видимо, плохо совсем...
 
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  • Ну Ну
  • Хорк - Юсуи
  • manwyk
 Ger-azot (Посетители) Сегодня, 12:25
ещё одного не осудили уже нового выловили -куда катится мир - хорошо хоть не убил! опять же пока нет решения суда -следствия то о нём как о нелюде писать рано -может там элементарный оговор на почве личной неприязни!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Ger-azot
  • НЕТ
  • Lurker
  • Ну Ну
  • manwyk
 DANTE (Посетители) Сегодня, 12:14
К сожалению извращенцы всегда были, есть и будут, тут уже нечего не поделать. Единственный способ, это тотальный контроль за местонахождением своего чада, где он, с кем он и т.д.
 
 

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