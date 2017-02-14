Жителя Актау подозревают в развращении малолетней девочки

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Мужчину задержали 10 февраля текущего года в ходе оперативно-розыскных мероприятий.



- В отношении подозреваемого ведется досудебное расследование по части 1 статьи 124 УК РК (Совершение развратных действий без применения насилия в отношении заведомо малолетних). В отношении несовершеннолетней назначена судебно-медицинская экспертиза. Мужчина водворен в изолятор временного содержания, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистау.



По словам соседей подозреваемого, мужчина женат и имеет ребенка.



- Мы были в шоке, когда узнали, что его задержали по подозрению в насилии. Говорят, он приставал к своей несовершеннолетней племяннице. Как соседка, могу сказать, что он зарекомендовал себя с хорошей стороны, всегда приветлив. Никогда не замечала, чтобы он на улице к девочкам приставал, - рассказала соседка подозреваемого.