В Актау неизвестные украли из магазина денежный ящик от кассового аппарата с 276 тысячами тенге

Хозяин магазина считает, что кража произошла в ночное время.



- Даже нет предположений, кто бы это мог сделать. Был ли вор один или с подельником, неизвестно. Выручку за предыдущий день продавцы забирают каждое утро. Получается, злоумышленники знали об этом. Прямо под боком расположена круглосуточная станция Скорой помощи, но воры проникли в павильон с другой стороны, - рассказал владелец магазина.

Утром 15 февраля владелец обнаружил кражу и вызвал полицию. На месте работают правоохранительные органы.

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Злоумышленники разбили закалённое стекло панорамного окна на обратной стороне павильона, рассказывает владелец магазина. Отогнув металлическую панель, воры проникли в помещение.На металлических панелях остались следы крови, есть они и на кассовой ленте. Воры унесли с собой денежный ящик от кассового аппарата, в котором находилось 276 тысяч тенге. По словам хозяина торговой точки, разбитое стекло стоит 300 тысяч тенге.