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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:18

Просмотров: 1497

В Актау неизвестные украли из магазина денежный ящик от кассового аппарата с 276 тысячами тенге

В ночь с 14 на 15 февраля неизвестные лица совершили кражу в магазине моторных масел Mobil 1, который расположен рядом с 30А домом 12 микрорайона. По словам владельца торговой точки, злоумышленники вынесли ящик от кассового аппарата, в котором находилась крупная сумма денег. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Воры разбили закалённое стекло
Злоумышленники разбили закалённое стекло панорамного окна на обратной стороне павильона, рассказывает владелец магазина. Отогнув металлическую панель, воры проникли в помещение.

В Актау неизвестные украли из магазина денежный ящик от кассового аппарата с 276 тысячами тенге


На металлических панелях остались следы крови, есть они и на кассовой ленте. Воры унесли с собой денежный ящик от кассового аппарата, в котором находилось 276 тысяч тенге. По словам хозяина торговой точки, разбитое стекло стоит 300 тысяч тенге.

В Актау неизвестные украли из магазина денежный ящик от кассового аппарата с 276 тысячами тенге


Хозяин магазина считает, что кража произошла в ночное время.

В Актау неизвестные украли из магазина денежный ящик от кассового аппарата с 276 тысячами тенге


- Даже нет предположений, кто бы это мог сделать. Был ли вор один или с подельником, неизвестно. Выручку за предыдущий день продавцы забирают каждое утро. Получается, злоумышленники знали об этом. Прямо под боком расположена круглосуточная станция Скорой помощи, но воры проникли в павильон с другой стороны, - рассказал владелец магазина.


В Актау неизвестные украли из магазина денежный ящик от кассового аппарата с 276 тысячами тенге


Утром 15 февраля владелец обнаружил кражу и вызвал полицию. На месте работают правоохранительные органы.


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У здания ДВД Мангистауской области неизвестные украли из магазина ящик от кассового аппарта с крупной суммой денег


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Комментарии ( 13 )

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Хорк - Юсуи (Посетители) Сегодня, 16:05
Вот так в жизни всё и бывает. Человека обнесли и не факт чужие.
 
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  • Хорк - Юсуи
 albatros (Посетители) Сегодня, 15:56
*****************
Цитата: Космос
могли знать только люди из окружения владельца, работников магазина и сами работники


Неделю назад менял там масло.Там один продавец и на гараже 3 парня меняют масло.Всё! Вряд ли им это надо.К тому же,парни в магазин ни ногой! У них своей работы хватает...

Diomedea exulans
 
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Ger-azot (Посетители) Сегодня, 15:54
уровень жизни народа падает - повышается криминагенная ситуация -кражи -благо пока до гоп стопа не додумываются -ато и это начнётся - ну а то что это стекло стоит 300 тысяч -это бред собачий -там по квадратуре как минимум в 4 раза дешевле пусть радуется что не подожгли этот барыжник*- не хорошее это слово Mobil-крупная американская корпорация Была основана в 1882 году сейчас это ExxonMobil -да они якобы в России пашут но это не русские это янки а их ни где не любят -вот и у нас нашёлся Робин жаксы-который решил нанести урон этой корпорации!
 
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  • Valentina Poneyad
  • Ger-azot
 Космос (Посетители) Сегодня, 15:38
Выручку за предыдущий день продавцы забирают каждое утро

А почему не каждый вечер??? Зачем деньги оставлять на ночь в помещении, которое, судя по материалам статьи, даже не оборудовано элементарной сигнализацией? Это невольная провокация. Такие детали могли знать только люди из окружения владельца, работников магазина и сами работники. Наугад никто не полезет, шли на верняка, может даже сумму знали... Если владельцу не интересна элементарная безопасность, то это должно было случиться, раньше-позже...
 
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Valentina Poneyad (Посетители) Сегодня, 15:36
Ну что за воришки? hypnosis
Какое-то дурацкое ограбление. Оставить столько собственной крови на месте преступления. А если учитовать, что сегодня ночью выпал свежий снег... Идти за добычей верх идиотизма! Они точно детективы не читали. Разбойнички lol

Не бери на понт мусор!
 
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trump (Посетители) Сегодня, 14:46
Цитата: lifekz
Если сильно порезался, может сразу в скорую помощь обратился!))

rofl
 
-1
  • Ger-azot
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  • robinzonaktau
 lifekz (Посетители) Сегодня, 14:40
Если сильно порезался, может сразу в скорую помощь обратился!))
 
-1
  • Ger-azot
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  • Лучший
  • robinzonaktau
 37090 (Посетители) Сегодня, 14:24
Шариф, сочувствую. Не найдут, соберем по кругу. Нас много клиентов. Поставьте сейф.
Александр
 
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  • Космос
  • Ger-azot
 Postovoi (Посетители) Сегодня, 14:22
Воры явно знали о наличии денег, видно что шли именно за деньгами, а так бы сколько товара в виде дорогих масел могли вынести
 
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  • Хорк - Юсуи
  • Швейк
  • Bamb00k
  • Himi
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 trump (Посетители) Сегодня, 14:07
Как не работать, но зарабатывать?

В Актау неизвестные украли из магазина денежный ящик от кассового аппарата

Красивое сочетание. Как можно зарабатывать не работая? Очень просто- грабить и воровать.
 
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