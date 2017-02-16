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ЛАДА.kz » Происшествия

Светлана Султангереева

Опубликовано: Сегодня, 06:56

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Жителя Мангистау оштрафовали на 22 690 тенге за мелкое хулиганство

Гражданин М. заплатит 22 690 тенге за то, что, как сказано в постановлении суда, «лузгал семечки, тем самым загрязняя территорию одной из автобаз в Мунайлинском районе». Об этом сообщили в пресс-службе Мунайлинского районного суда.

Фото из архива «Лады»
Суд установил, что гражданин М., находясь на автобазе «Адай» в Мунайлинском районе, лузгал семечки и бросал шелуху на землю, загрязняя место общественного пользования. Мужчина, по мнению суда, проявил неуважение к окружающим и тем самым совершил административное правонарушение.

Суд постановил признать М. виновным по части 1 статьи 434 КоАП Республики Казахстан (Мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение жилых помещений, загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах, и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц) и применил к нему административное взыскание - штраф в размере 10 месячных расчетных показателей, равный 22 690 тенге.

Постановление вступило в законную силу.


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