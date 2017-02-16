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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:30

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В Актау 61-летний мужчина поцарапал две машины из-за неприязни к владельцу

Жителя Актау приговорили к году ограничения свободы за нанесение умышленной порчи чужому имуществу. Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Фото MedikForum
Суд установил, что осужденный Д. из-за неприязни к владельцу транспорта и с целью порчи чужого имущества поцарапал острым предметом бока и двери автомобилей марок Toyota Rav 4 и Toyota Land Cruiser 200.

- Осужденный рассказал, что потерпевшая строила здание возле его дома, он был против этого. У владелицы автомобилей имеются все разрешительные документы на строительство. В результате своих действий 61-летний мужчина причинил потерпевшей материальный ущерб на общую сумму 456 127 тенге, - рассказали в пресс-службе областного суда.

Приговором Актауского городского суда подсудимый Д. признан виновным по части 1 статьи 202 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

С осужденного взыскано 237 353 тенге в пользу потерпевшей и государственная пошлина 2 373 тенге в пользу государства.

Апелляционная жалоба осужденного оставлена без удовлетворения, приговор суда – без изменений.


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Комментарии ( 11 )

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  • Bladexxx
 Thornhill (Посетители) Сегодня, 18:02
- Осужденный рассказал, что потерпевшая строила здание возле его дома, он был против этого. У владелицы автомобилей имеются все разрешительные документы на строительство.

А когда Акимат выдавал разрешение на строительство, они учитывали мнение народа?
Сколько можно лепится внутри города? Больше негде строится? Степь маленькая?
Решение суда считаю не справедливым!!!
 
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  • Thornhill
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 Краснов (Посетители) Сегодня, 17:40
У владелицы автомобилей имеются все разрешительные документы на строительство.

И снова вопрос точечной застройки... stena
Жаль, что легко отделалась дамочка. Надо было в придачу ей фейс расцарапать, чтоб в чувство привести и напомнить ей, что не баронесса она вовсе, что наплевав на простолюдин позволяет себе вытворять все, что заблагорассудится. В частности, доставлять неудобства жильцам.
 
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 Suvorov30 (Посетители) Сегодня, 17:25
"Такую личную неприязнь я испытывал к потерпевшему, что кушать не могу"
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 17:08
Бұл уақиға қай шағын-ауданда орын алды? Әйтпесе, қарт кісінің және жәбірленушінің есімдері жоқ екен... Қызық жағдай...
 
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  • Thornhill
 Упс (Посетители) Сегодня, 16:57
[quote]Апелляционная жалоба осужденного оставлена без удовлетворения, приговор суда – без изменений.

Своих не здают.Кому дело до деда не из ихнего ру.
 
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albatros (Посетители) Сегодня, 16:54
Цитата: Крадун
Могли бы Шала на условку поставить!

а это что по вашему? Назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

причинил потерпевшей материальный ущерб на общую сумму 456 127 тенге
С осужденного взыскано 237 353 тенге

Шал ещё оказался в выигрыше! draznilka

Diomedea exulans
 
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  • Thornhill
 Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 16:53
Ну хоть не строгого режима?)
 
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 Abik (Посетители) Сегодня, 16:53
Надо его поблагодарить, что вообще не поджог...

Когда меня критикуют, я могу себя защитить, но против похвал я бессилен.
 
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  • TkachevOleg
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 Кум (Посетители) Сегодня, 16:53
Нехорошо вышло. Расправились с дедом сообща.Будут и вам слёзы.
 
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 Критик SS (Посетители) Сегодня, 16:52
обидно, душа плачет!
 
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