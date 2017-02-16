В Актау 61-летний мужчина поцарапал две машины из-за неприязни к владельцу

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Суд установил, что осужденный Д. из-за неприязни к владельцу транспорта и с целью порчи чужого имущества поцарапал острым предметом бока и двери автомобилей марок Toyota Rav 4 и Toyota Land Cruiser 200.



- Осужденный рассказал, что потерпевшая строила здание возле его дома, он был против этого. У владелицы автомобилей имеются все разрешительные документы на строительство. В результате своих действий 61-летний мужчина причинил потерпевшей материальный ущерб на общую сумму 456 127 тенге, - рассказали в пресс-службе областного суда.



Приговором Актауского городского суда подсудимый Д. признан виновным по части 1 статьи 202 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.



С осужденного взыскано 237 353 тенге в пользу потерпевшей и государственная пошлина 2 373 тенге в пользу государства.



Апелляционная жалоба осужденного оставлена без удовлетворения, приговор суда – без изменений.