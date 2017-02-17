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ЛАДА.kz » Происшествия

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 14:49

Просмотров: 992

Найденный в Мунайлинском районе труп мужчины отправят на судебно-генетическую экспертизу

Труп, предположительно, принадлежит 17-летнему Амандыку Сатыбалдиеву. Назначена судебно-генетическая экспертиза. Об этом сообщили в ДВД Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
- Труп мужчины на берегу озера в селе Атамекен Мунайлинского района обнаружили 16 февраля 2017 года. По опознанию родителей пропавшего (по одежде, по кольцам), труп, предположительно, принадлежит пропавшему без вести 26 августа 2016 года Сатыбалдиеву Амандыку 1999 года рождения. Назначена судебно-генетическая экспертиза, - говорится в сообщении пресс-службы ДВД Мангистау.

Напомним, Амандык Сатыбалдиев 26 августа вышел из дома в селе Мангистау-5 примерно в 20:00 вечера. С тех пор его никто не видел. Разыскивали парня родные, знакомые и 50 солдат, которые совместно с участковыми прочесывали все населенные пункты и местность вокруг. Родные Амандыка предлагали вознаграждение в размере 2 миллионов тенге за информацию о сыне. В октябре отец отправился в Атырау, именно там, по словам экстрасенса, к которому обратились родственники, нужно было искать пропавшего парня.


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Комментарии ( 3 )

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e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 17:00
Писали что это убийство??
 
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Хорк - Юсуи (Посетители) Сегодня, 16:43
trump,
Могли избить и спрятать могли машиной ударить и спрятать. Теперь только следствие или случай прояснит.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Крадун
  • Хорк - Юсуи
 trump (Посетители) Сегодня, 15:37
Мне не дает покоя вопрос- куда мог влезть 17-ти летний пацан, поплатившийся жизнью?
 
 

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