Найденный в Мунайлинском районе труп мужчины отправят на судебно-генетическую экспертизу

Фото из архива Lada.kz
- Труп мужчины на берегу озера в селе Атамекен Мунайлинского района обнаружили 16 февраля 2017 года. По опознанию родителей пропавшего (по одежде, по кольцам), труп, предположительно, принадлежит пропавшему без вести 26 августа 2016 года Сатыбалдиеву Амандыку 1999 года рождения. Назначена судебно-генетическая экспертиза, - говорится в сообщении пресс-службы ДВД Мангистау.
Напомним, Амандык Сатыбалдиев 26 августа вышел из дома в селе Мангистау-5 примерно в 20:00 вечера. С тех пор его никто не видел. Разыскивали парня родные, знакомые и 50 солдат, которые совместно с участковыми прочесывали все населенные пункты и местность вокруг. Родные Амандыка предлагали вознаграждение в размере 2 миллионов тенге за информацию о сыне. В октябре отец отправился в Атырау, именно там, по словам экстрасенса, к которому обратились родственники, нужно было искать пропавшего парня.
Напомним, Амандык Сатыбалдиев 26 августа вышел из дома в селе Мангистау-5 примерно в 20:00 вечера. С тех пор его никто не видел. Разыскивали парня родные, знакомые и 50 солдат, которые совместно с участковыми прочесывали все населенные пункты и местность вокруг. Родные Амандыка предлагали вознаграждение в размере 2 миллионов тенге за информацию о сыне. В октябре отец отправился в Атырау, именно там, по словам экстрасенса, к которому обратились родственники, нужно было искать пропавшего парня.