На дороге между 12 и 13 микрорайонами Актау столкнулись два автомобиля

Авария, как сообщили очевидцы, произошла на дороге между зданиями ДВД Мангистауской области и банком «Altyn» 19 февраля в 21:00. Столкнулись автомобили марки Toyota Hilux и «ВАЗ-2107».Автомобиль Toyota Hilux, по словам очевидца, врезался в «ВАЗ-2107» со стороны пассажирской двери. В полиции обещают прокомментировать ДТП позже.