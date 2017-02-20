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ЛАДА.kz » Происшествия

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 15:59

Просмотров: 1532

На дороге между 12 и 13 микрорайонами Актау столкнулись два автомобиля

В ДВД Мангистауской области пока не комментируют обстоятельства ДТП. В Мангистауской областной больнице сообщили, что с места происшествия никто в медицинское учреждение не поступал.

На месте происшествия. Фото очевидца
Авария, как сообщили очевидцы, произошла на дороге между зданиями ДВД Мангистауской области и банком «Altyn» 19 февраля в 21:00. Столкнулись автомобили марки Toyota Hilux и «ВАЗ-2107».

На дороге между 12 и 13 микрорайонами Актау столкнулись два автомобиля


Автомобиль Toyota Hilux, по словам очевидца, врезался в «ВАЗ-2107» со стороны пассажирской двери. В полиции обещают прокомментировать ДТП позже.





Фото и видео очевидцев


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Комментарии ( 2 )

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  • Юрий Спассков
 Тина (Посетители) Сегодня, 16:54
Ну да, сначала разберутся на сколько крутая шишка была в хай люксе, придумают неведомые чудеса и прокомментируют происшедшее, все как всегда.

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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DANTE (Посетители) Сегодня, 16:10
Воскресенье да еще и в 9 часов вечера, врезаться?! Это как же надо постараться на полу пустой дороге...
 
 

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