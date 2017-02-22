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ЛАДА.kz » Происшествия

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 17:14

Просмотров: 999

В Мангистау разыскивают пропавшую Айман Тлегенову

Шестнадцатилетняя Айман ушла из дома в селе Курык 20 февраля и пропала. На поиски девушки ориентирован весь личный состав полиции, сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

На фото Айман Тлегенова
Девушка вышла из дома 20 февраля 2017 года примерно в 16:00. Айман Тлегенова проживала в селе Курык Каракиянского района.

Пропавшая была одета в зимнюю куртку бежевого цвета, бежевую шапку с коричневыми полосками, черные брюки и коричневую обувь.

- В настоящее время на поиски девушки ориентирован весь личный состав полиции, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Владеющие какой-либо информацией о местонахождении Айман Тлегеновой просьба обращаться по телефонам: 8 (72937) 2 11 02, 2 13 80


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Комментарии ( 3 )

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KAZ (Посетители) Сегодня, 17:44
О Алла аман-сау табылсыншы !
 
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Хорк - Юсуи (Посетители) Сегодня, 17:44
trump,
Раньше времени смысла нет беспокоиться. Может у подруг в городе, не думаю что украли молоденькая ещё.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Хорк - Юсуи
  • Mestnyi
 trump (Посетители) Сегодня, 17:22
Дай Бог, чтобы нашлась целой и невредимой.
 
 

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