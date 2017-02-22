В Мангистау разыскивают пропавшую Айман Тлегенову

На фото Айман Тлегенова

Девушка вышла из дома 20 февраля 2017 года примерно в 16:00. Айман Тлегенова проживала в селе Курык Каракиянского района.



Пропавшая была одета в зимнюю куртку бежевого цвета, бежевую шапку с коричневыми полосками, черные брюки и коричневую обувь.



- В настоящее время на поиски девушки ориентирован весь личный состав полиции, - сообщили в пресс-службе ведомства.



Владеющие какой-либо информацией о местонахождении Айман Тлегеновой просьба обращаться по телефонам: 8 (72937) 2 11 02, 2 13 80