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ЛАДА.kz » Происшествия

Ирина Гончарова

Опубликовано: Сегодня, 22:08

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Женщина и двое детей пострадали в результате возгорания автомобиля на АГЗС в Шетпе

Трое пассажиров автомобиля ВАЗ 2001 года выпуска, загоревшегося сегодня, 22 февраля, рядом с газовой заправкой в поселке Шетпе Мангистауской области, получили ожоги различной степени тяжести. Об этом рассказал Хаям Амирбеков, начальник отдела организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото очевидцев
Дети, 2007 и 2014 года рождения, были доставлены в больницу с ожогами кистей рук, их мать, 1981 года рождения, получила ожоги лица. Водитель автомобиля не пострадал.

- В 17:36 на пульт дежурного ДЧС поступил вызов, на место происшествия были отправлены пять человек личного состава и одна единица спецтехники. В 17:40 спасатели прибыли на АГЗС, пожар ликвидировали через девять минут. Причины возгорания выясняются, - сказал Хаям Амирбеков.

Автомобиль полностью сгорел. АГЗС, расположенная рядом, не пострадала.

Видео пользователя Lada.kz



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Комментарии ( 12 )

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Mestnyi (Посетители) Сегодня, 23:37
Цитата: Хорк - Юсуи
Заман,Алем рем комплект и нет проблем.

Когда писал про сервис, имел ввиду то, что его надо делать, не важно своими руками или заплатить за это.
Лично мне тупо нет на это свободного времени, поэтому для меня проще отогнать машину на 2-3 часа знакомым парням, хотя раньше любил сам все делать.
 
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404 (Посетители) Сегодня, 23:23
Згорели lol бывает. boyan
 
-1
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Хорк - Юсуи (Посетители) Сегодня, 23:18
Mestnyi,
Заман,Алем рем комплект и нет проблем.
 
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Mestnyi (Посетители) Сегодня, 22:58
Хорк - Юсуи,
Мылить утечки надо регулярно, но этого реально мало. Как минимум не забывай еще и редуктор обслуживать. У моего кента в редукторе фильтр накрылся (маленький, бумажный, типа воздушного). В итоге он попал на не слабые деньги. Не помню точно, то ли ремонтировал, то ли вообще редуктор под замену.
Про конденсат не забывай тоже. Особенно если за пределами области заправлялся, там газ хуже по качеству.
 
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  • Mestnyi
 Медуза (Посетители) Сегодня, 22:47
Цитата: Маривана
а все потому, что все забили на то, что написано: ВОДИТЕЛЬ (а в данном случае водятел) высади пассажиров из машины до въезда на заправку


Только хотела об этом написать.
В советские времена на заправку въезд транспорта с пассажирами категорически запрещался.
Кстати, в Армении до сих пор очень строгие правила на заправках. Была там не так давно. Пассажиров водители, не важно какой вид транспорта, высаживают за 100 метров до заправки. И вежливо объясняют, что прежде всего они заботятся о безопасности.... сесть в салон машины ты можешь только после того, как протопаешь ещё 100 метров от заправки. )))
Так и должно быть... А, у нас сколько раз наблюдала, как рейсовый автобус с людьми стоит и заправляется.
 
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  • Mestnyi
 Хорк - Юсуи (Посетители) Сегодня, 22:44
Mestnyi,
Согласен отчасти, но сам себя контролирую с 1993 года,пока не горел и не дымил,вопросы принимаю в порядке очереди.жду.
 
-1
  • Упс
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  • Хорк - Юсуи
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 22:40
Цитата: Хорк - Юсуи
Херня полная,губка фери и промыль.

Ну вот первых на этом сервис ГБО на обмыливании не заканчивается. Во вторых не все такие умные и знают что где и как мылить. Результат на видео.
 
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  • Хорк - Юсуи
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 Самумру. (Посетители) Сегодня, 22:33
Хорохо просто чудненько. lol
 
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 Хорк - Юсуи (Посетители) Сегодня, 22:24
Mestnyi,
Херня полная,губка фери и промыль.
 
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 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 22:22
Цитата: Маривана
ВОДИТЕЛЬ (а в данном случае водятел) высади пассажиров из машины до въезда на заправку!!!!!!!!!!

Ну и в добавок хотя бы раз в год надо заезжать на сервисное обслуживание ГБО.
Хорошо, что обошлось. Все могло закончиться намного хуже.
 
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