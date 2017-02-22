Женщина и двое детей пострадали в результате возгорания автомобиля на АГЗС в Шетпе

Фото очевидцев

Дети, 2007 и 2014 года рождения, были доставлены в больницу с ожогами кистей рук, их мать, 1981 года рождения, получила ожоги лица. Водитель автомобиля не пострадал.



- В 17:36 на пульт дежурного ДЧС поступил вызов, на место происшествия были отправлены пять человек личного состава и одна единица спецтехники. В 17:40 спасатели прибыли на АГЗС, пожар ликвидировали через девять минут. Причины возгорания выясняются, - сказал Хаям Амирбеков.



Автомобиль полностью сгорел. АГЗС, расположенная рядом, не пострадала.



Видео пользователя Lada.kz



