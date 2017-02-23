Cудебные исполнители выселяют из дома семью бывшего смотрителя маяка на мысе Песчаный

Назад Вперед

















































Трое детей и четверо внуков Жангирхана Сулейменова временно проживают у родственников. Военный суд актауского гарнизона вынес решение о выселении семьи из «служебного помещения», предназначенного для охраны стратегического объекта - маяка. Сам маяк и дом строил отец Жангирхана Сулейменова. Правоустанавливающие документы на землю и дом выдал акимат Мунайлинского района.- Одно государственное учреждение — акимат Мунайлинского района - дает мне все документы. Это решение оспаривает второй государственный орган — Министерство обороны, которое судится с Мунайлинским районным акиматом и отделом земельных отношений. Но ответчиком становлюсь я. И на улице при этом остаюсь тоже я, - рассказывает Жангирхан Сулейменов.В решении военного суда дом, по словам мужчины, значится как «служебное помещение». А в подтверждающих документах - жилым помещением. Не совпадают и параметры оспариваемого земельного участка, а также кадастровые номера земель, фигурирующие в решении суда и в документах мужчины.- Маяк вот уже шесть лет не функционирует. Когда-то все маяки на Каспийском побережье принадлежали гражданскому ведомству. А восемь лет назад их передали военным, - рассказал Жангирхан Сулейменов.Других смотрителей маяков, по словам мужчины, переселили в жилые дома. Ему же такой возможности не предоставили.- Где-то я же должен жить, быть прописан? Из жилья меня просто выживают. При этом я ни с кем не спорю и не спорил никогда, имея все документы и владея законным образом домом, который строил мой отец. Теперь я должен жить на улице вместе со своей семьей? Все документы я получил законно от государственного органа. А другой государственный орган пришел, отсудил мою собственность и выбрасывает меня из нее в никуда, - говорит Жангирхан Сулейменов.Сами военные ситуацию не комментируют. А с появлением на территории дома судебных исполнителей попросили всех удалиться из государственной собственности. Но ни военные, ни исполнители решения суда не смогли выселить Жангирхана Сулейменова. Выяснилось, что в доме он прописан не один, а с братом, о котором в решении суда не сказано ни слова.- Наша задача — выселить Сулейменова Ж.Е. из служебного помещения, которое принадлежит министерству обороны. Мы исполняем решение суда. Претензий к его брату мы не имеем, поскольку в решении суда указан только Сулейменов Жангирхан, - сообщил Ергали Рахметов, руководитель Мунайлинского районного филиала судебных исполнителей.А пока военные будут готовить документы для выселения из дома брата, Жангирхан Сулейменов намерен обжаловать решение военного суда актауского гарнизона в Верховном суде.