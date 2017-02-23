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ЛАДА.kz » Происшествия

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 16:50

Просмотров: 1149

Cудебные исполнители выселяют из дома семью бывшего смотрителя маяка на мысе Песчаный

Решение о выселении Жангирхана Сулейменова принял военный суд Актауского гарнизона по иску Министерства обороны Республики Казахстан. Мужчина намерен обратиться в Верховный суд.

Выселение Жангирхана Сулейменова
Трое детей и четверо внуков Жангирхана Сулейменова временно проживают у родственников. Военный суд актауского гарнизона вынес решение о выселении семьи из «служебного помещения», предназначенного для охраны стратегического объекта - маяка. Сам маяк и дом строил отец Жангирхана Сулейменова. Правоустанавливающие документы на землю и дом выдал акимат Мунайлинского района.

- Одно государственное учреждение — акимат Мунайлинского района - дает мне все документы. Это решение оспаривает второй государственный орган — Министерство обороны, которое судится с Мунайлинским районным акиматом и отделом земельных отношений. Но ответчиком становлюсь я. И на улице при этом остаюсь тоже я, - рассказывает Жангирхан Сулейменов.

В решении военного суда дом, по словам мужчины, значится как «служебное помещение». А в подтверждающих документах - жилым помещением. Не совпадают и параметры оспариваемого земельного участка, а также кадастровые номера земель, фигурирующие в решении суда и в документах мужчины.

- Маяк вот уже шесть лет не функционирует. Когда-то все маяки на Каспийском побережье принадлежали гражданскому ведомству. А восемь лет назад их передали военным, - рассказал Жангирхан Сулейменов.

Других смотрителей маяков, по словам мужчины, переселили в жилые дома. Ему же такой возможности не предоставили.

- Где-то я же должен жить, быть прописан? Из жилья меня просто выживают. При этом я ни с кем не спорю и не спорил никогда, имея все документы и владея законным образом домом, который строил мой отец. Теперь я должен жить на улице вместе со своей семьей? Все документы я получил законно от государственного органа. А другой государственный орган пришел, отсудил мою собственность и выбрасывает меня из нее в никуда, - говорит Жангирхан Сулейменов.

Сами военные ситуацию не комментируют. А с появлением на территории дома судебных исполнителей попросили всех удалиться из государственной собственности. Но ни военные, ни исполнители решения суда не смогли выселить Жангирхана Сулейменова. Выяснилось, что в доме он прописан не один, а с братом, о котором в решении суда не сказано ни слова.

- Наша задача — выселить Сулейменова Ж.Е. из служебного помещения, которое принадлежит министерству обороны. Мы исполняем решение суда. Претензий к его брату мы не имеем, поскольку в решении суда указан только Сулейменов Жангирхан, - сообщил Ергали Рахметов, руководитель Мунайлинского районного филиала судебных исполнителей.

А пока военные будут готовить документы для выселения из дома брата, Жангирхан Сулейменов намерен обжаловать решение военного суда актауского гарнизона в Верховном суде.



Фото Ольги Ярославской


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Судебные исполнители выселяют из дома семью смотрителя маяка на мысе «Песчаный»


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Комментарии ( 12 )

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  • trump
 Мудрый (Посетители) Сегодня, 19:23
Жангирхан ты местный адаец,борись с гяурами.
 
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  • ЁмоЁ
  • trump
 Валерий_М (Посетители) Сегодня, 19:17
Если речь идёт о твоём долге государству, то хоть умри, но служи.
Если речь идёт о долге государства тебе, то хоть умри, но прости.
 
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kk13 (Посетители) Сегодня, 19:07
Өте дұрыс шешім!!! Карапайым ҚазаҚ кінәлі!!! Соттау керек ондайды! Әліне қарамай тыныш өмір сүргісі келеді а а а! Қасқа ау сен орыс я болмаса қытай емессің ғой нең бар өкіметтің үйінде!!! Қарапайым осы қазақтар біздің өркендеп келе жатқан өміріміздің сорпасын шайқайтын! Соттаңдар ,құртыңдар қазақты Адам боласыңдар !
 
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  • trump
 Кум (Посетители) Сегодня, 18:59
Грешник,
Алға Қазақстан мы люди,а не крошки от хлеба с барского стола.

Любая новость,лучше чем некролог.
 
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  • Краснов
  • Кум
 Грешник (Посетители) Сегодня, 18:35
Цитата: Краснов
Власти все туже закручивают гайки и старательно затягивают петли на шеях и без того доведенных до отчаяния граждан.


Поговаривают, порой историй повторяется. На дворе ноль семнадцатый. В прошлый ноль семнадцатый народ смог сбросить с себя ярмо сословного феодализма. Посмотрим, что год грядущий нам готовит. Верить в чудо вообще-то можно и в зрелом возрасте.

Фемида - божество языческое, поэтому в православном\исламском государстве силы не имеет.
 
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  • Maldiva
  • Краснов
  • elek
  • мунайши73
  • ЁмоЁ
 Кум (Посетители) Сегодня, 18:00
Вояки совсем опухли. Наверняка земля Жангирхана приглянулась и отжать её у беззащитного гражданина дело чести военного ведомства. Позор и просто стыдно за страну.

Любая новость,лучше чем некролог.
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 17:51
Жәңгірхан ағамыздың таныстары болғанда, сотты ұтар еді. Өкінішті...
Бүгін кеңес одағының отан қорғаушылар мерекесі ғой. Бұл сыйлық... huh
 
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сембай (Посетители) Сегодня, 17:51
- Одно государственное учреждение — акимат Мунайлинского района - дает мне все документы. Это решение оспаривает второй государственный орган — Министерство обороны, которое судится с Мунайлинским районным акиматом и отделом земельных отношений. Но ответчиком становлюсь я. И на улице при этом остаюсь тоже я, - рассказывает Жангирхан Сулейменов.


Вам надо подавать в суд на Мунайлинский районный акимат и отдел земельных отношений за выдачу заведомо НЕЗАКОННЫХ правоустанавливающих документов на землю и дом. Они должны были знать всю историю этой земли.
 
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 zhanino (Посетители) Сегодня, 17:22
скорее всего, кому то участок приглянулся
 
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 Краснов (Посетители) Сегодня, 17:17
МЫ ИМ должны, а вот нам никто и ничем не обязан. Так и живем: маясь и добиваясь своего в стране дураков, где нас вечно пытается выставить таковыми наше "уважаемое" государство. У нас нет ни прав, ни гарантий, есть только обязанности. Власти все туже закручивают гайки и старательно затягивают петли на шеях и без того доведенных до отчаяния граждан. Когда придет конец всему этому бесправию и беззаконию? Вопрос, скорее, риторический. Судя по всему, никогда.
 
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