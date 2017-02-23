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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:09

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Охранник одного из банков Актау сообщил об оставленной в помещении подозрительной сумке

В сумке, оставленной в помещении банка в 11 микрорайоне Актау, взрывное устройство не обнаружено. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области. Очевидцы рассказали, что в сумке находились учебники и школьные тетради.

Фото Кадырбека Айдар улы
Звонок от охранной службы банка в дежурную часть ДВД Мангистауской области поступил сегодня, 23 февраля, в 15:52, сообщили в пресс-службе ведомства.
Звонивший сообщил, что в здании банка в 58 доме 11 микрорайона Актау оставлена подозрительная сумка.

Охранник одного из банков Актау сообщил об оставленной в помещении подозрительной сумке

Фото пользователя Lada.kz


Сотрудники полиции, следственно-оперативной группы, департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистау проверили территорию и эвакуировали людей.

Как только полицейские выяснили, что содержимое сумки не представляет опасности, оцепление сняли, посетителям и сотрудникам разрешили вернуться в помещение.

- В сумке обнаружены безопасные предметы бытового характера, - рассказали в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

По словам очевидцев, в сумке обнаружили школьные учебники и тетради.


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Комментарии ( 3 )

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 ЕленаЕлена (Посетители) Сегодня, 19:23
Цитата: albatros
А куда мчались сегодня днём пожарные машины,скорая,МЧС, (всего более 7 машин) по набережной,в сторону 15-го?

Пенсионера с маяка выселять.
 
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albatros (Посетители) Сегодня, 19:21
А куда мчались сегодня днём пожарные машины,скорая,МЧС, (всего более 7 машин) по набережной,в сторону 15-го?

Diomedea exulans
 
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SpartacusLive (Посетители) Сегодня, 18:31
Блин. вот почему закрыли дорогу сегодня временно)
 
 

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