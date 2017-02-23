Охранник одного из банков Актау сообщил об оставленной в помещении подозрительной сумке

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Звонок от охранной службы банка в дежурную часть ДВД Мангистауской области поступил сегодня, 23 февраля, в 15:52, сообщили в пресс-службе ведомства.Звонивший сообщил, что в здании банка в 58 доме 11 микрорайона Актау оставлена подозрительная сумка.Сотрудники полиции, следственно-оперативной группы, департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистау проверили территорию и эвакуировали людей.Как только полицейские выяснили, что содержимое сумки не представляет опасности, оцепление сняли, посетителям и сотрудникам разрешили вернуться в помещение.- В сумке обнаружены безопасные предметы бытового характера, - рассказали в пресс-службе ДВД Мангистауской области.По словам очевидцев, в сумке обнаружили школьные учебники и тетради.