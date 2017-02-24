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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 21:39

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В Актау пьяный водитель внедорожника врезался в ограждение водозаборного канала ТОО «МАЭК-Казатомпром»

Внедорожник Toyota Land Cruiser после неожиданного торможения перевернулся и протаранил ограждение водозаборного канала ТОО «МАЭК-Казатомпром». Авария произошла 24 февраля примерно в 05:00. Автомобиль двигался по трассе вдоль канала в сторону баз отдыха. Об этом сообщили в ДВД Мангистауской области.

Последствия ДТП. Фото автора
На участке, где внедорожник протаранил забор водозаборного канала ТОО «МАЭК-Казатомпром», повреждены семь столбов ограждения и профнастил. Виден тормозной путь, на дороге лежат зеркала заднего вида.

В Актау пьяный водитель внедорожника врезался в ограждение водозаборного канала ТОО «МАЭК-Казатомпром»


- На нетрезвого водителя внедорожника составлен протокол по двум статьям административного кодекса РК: статья 608 часть 3 КоАП РК и статья 612 часть 1 КоАП РК. Машина находится на штрафстоянке. Водитель жив, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.


В Актау пьяный водитель внедорожника врезался в ограждение водозаборного канала ТОО «МАЭК-Казатомпром»


Статья 608 часть 3 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее повреждение дорожных и иных сооружений). Это влечет лишение права управления транспортным средством на срок до пяти лет.

Статья 612 часть 1 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе водительское удостоверение или временное удостоверение, выданное взамен водительского удостоверения на право управления, и другие документы). Наказывается штрафом в размере пяти месячных расчетных показателей, то есть 11 345 тенге.

Как сообщили на станции Скорой помощи, бригаду врачей на место происшествия не вызывали.

Фото автора


В Актау пьяный водитель внедорожника врезался в ограждение водозаборного канала ТОО «МАЭК-Казатомпром»
В Актау пьяный водитель внедорожника врезался в ограждение водозаборного канала ТОО «МАЭК-Казатомпром»
В Актау пьяный водитель внедорожника врезался в ограждение водозаборного канала ТОО «МАЭК-Казатомпром»
В Актау пьяный водитель внедорожника врезался в ограждение водозаборного канала ТОО «МАЭК-Казатомпром»
В Актау пьяный водитель внедорожника врезался в ограждение водозаборного канала ТОО «МАЭК-Казатомпром»
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Комментарии ( 3 )

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  • Одисей.
 botden (Посетители) Сегодня, 22:33
Одисей.,
Ни когда не забуду ДТП об бетонный блок на повороте.
 
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  • tolk
 Yanis (Посетители) Сегодня, 22:26
Цитата: Одисей.
Это летели с очередной попойки с ческого притона "стигл"

Не "с" а "на". Из города ехал.

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
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Одисей. (Посетители) Сегодня, 22:07
Нормально!.....Здесь когда ещё не было забора вдоль канала в совковое время не мало "лёдчиков водятлов".. car в канал улетало.... prey не взирая на предупреждающие щиты о повороте.. smoke
Бог метит..Это летели с очередной попойки с ческого притона "стигл"..
Тормозной путь от МАЭКа то чужой...Братва на подмогу вернулись...

Когда!!!, ЖЕ!?, придёт хорошее время!..Наконец то?.
 
 

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