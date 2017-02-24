В Актау пьяный водитель внедорожника врезался в ограждение водозаборного канала ТОО «МАЭК-Казатомпром»

- На нетрезвого водителя внедорожника составлен протокол по двум статьям административного кодекса РК: статья 608 часть 3 КоАП РК и статья 612 часть 1 КоАП РК. Машина находится на штрафстоянке. Водитель жив, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

На участке, где внедорожник протаранил забор водозаборного канала ТОО «МАЭК-Казатомпром», повреждены семь столбов ограждения и профнастил. Виден тормозной путь, на дороге лежат зеркала заднего вида.Статья 608 часть 3 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее повреждение дорожных и иных сооружений). Это влечет лишение права управления транспортным средством на срок до пяти лет.Статья 612 часть 1 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе водительское удостоверение или временное удостоверение, выданное взамен водительского удостоверения на право управления, и другие документы). Наказывается штрафом в размере пяти месячных расчетных показателей, то есть 11 345 тенге.Как сообщили на станции Скорой помощи, бригаду врачей на место происшествия не вызывали.