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ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 16:40

Просмотров: 719

При пожаре в одном из домов поселка Приморский пострадал 52-летний мужчина

Мужчина 1965 года рождения находится в тяжелом состоянии в реанимации Мангистауской областной больницы (МОБ). Его супруга и двое детей были отпущены домой после оказания медицинской помощи.

Пострадавший находится в реанимационном отделении больницы. Фото автора
Происшествие случилось в ночь с 23 на 24 февраля в поселке Приморский. Первым на помощь пострадавшей семье пришел батальон дорожно-патрульной полиции.

- Во время патрулирования экипаж полиции «Мираж-1» в составе сержантов Ерболата Акимбаева, Олжаса Манапова, Еркина Омирзакова и Сабита Асимова заметили пожар в одном из частных домов поселка Приморский. Мы вызвали пожарных. Тем временем вместе с сержантами мы вывели главу семьи и его старшего сына со двора дома и доставили их на патрульной машине в областную больницу. Жену пострадавшего и младшего ребенка отвели к соседям до приезда кареты скорой помощи, - рассказал старший лейтенант Ергали Искаков, командир второй роты батальона дорожно-патрульной полиции местной полицейской службы.

При пожаре в одном из домов поселка Приморский пострадал 52-летний мужчина


Пострадавшего мужчину, как рассказал Надиркожа Мусаев, заведующий отделением экстренной помощи МОБ, доставили в больницу в 04:40.

- Мужчина получил 85% термического ожога тела. После оказания первой помощи сразу же был поднят в реанимационное отделение больницы. Находится в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Его супруга и сын получили легкие травмы, после оказания медицинской помощи отпущены домой, - прокомментировал Надиркожа Мусаев.

Площадь возгорания, по информации департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистау, составила 290 квадратных метров. Полностью сгорел автомобиль Toyota Land Cruiser 2013 года выпуска. В ликвидации пожара участвовали 70 спасателей и 10 единиц спецтехники. Пожар локализован за 15 минут, ликвидирован за один час.

По неподтвержденной информации, причиной пожара мог стать взрыв газового баллона.

Слова благодарности в адрес полицейских, врачей службы скорой помощи и областной больницы выразил брат пострадавшего.

Руководство ДВД Мангистауской области рассматривает вопрос о награждении пятерых сотрудников полиции, спасших семью при пожаре.



Видео предоставлено ДВД Мангистауской области


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Комментарии ( 1 )

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Улан (Посетители) Сегодня, 17:28
Миражи кругом № 1,2,3, и так далее..... lol Ну и назвали в точку. Дом большой и крузак новый,мужик дай бог поправится.
 
 

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