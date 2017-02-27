При пожаре в одном из домов поселка Приморский пострадал 52-летний мужчина

Происшествие случилось в ночь с 23 на 24 февраля в поселке Приморский. Первым на помощь пострадавшей семье пришел батальон дорожно-патрульной полиции.- Во время патрулирования экипаж полиции «Мираж-1» в составе сержантов Ерболата Акимбаева, Олжаса Манапова, Еркина Омирзакова и Сабита Асимова заметили пожар в одном из частных домов поселка Приморский. Мы вызвали пожарных. Тем временем вместе с сержантами мы вывели главу семьи и его старшего сына со двора дома и доставили их на патрульной машине в областную больницу. Жену пострадавшего и младшего ребенка отвели к соседям до приезда кареты скорой помощи, - рассказал старший лейтенант Ергали Искаков, командир второй роты батальона дорожно-патрульной полиции местной полицейской службы.Пострадавшего мужчину, как рассказал Надиркожа Мусаев, заведующий отделением экстренной помощи МОБ, доставили в больницу в 04:40.- Мужчина получил 85% термического ожога тела. После оказания первой помощи сразу же был поднят в реанимационное отделение больницы. Находится в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Его супруга и сын получили легкие травмы, после оказания медицинской помощи отпущены домой, - прокомментировал Надиркожа Мусаев.Площадь возгорания, по информации департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистау, составила 290 квадратных метров. Полностью сгорел автомобиль Toyota Land Cruiser 2013 года выпуска. В ликвидации пожара участвовали 70 спасателей и 10 единиц спецтехники. Пожар локализован за 15 минут, ликвидирован за один час.По неподтвержденной информации, причиной пожара мог стать взрыв газового баллона.Слова благодарности в адрес полицейских, врачей службы скорой помощи и областной больницы выразил брат пострадавшего.Руководство ДВД Мангистауской области рассматривает вопрос о награждении пятерых сотрудников полиции, спасших семью при пожаре.