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ЛАДА.kz » Происшествия

Светлана Султангереева

Опубликовано: Сегодня, 18:06

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В Актау ограбили кассу авиакомпании SCAT

Угрожая кассирам ножом, мужчина в маске забрал дневную выручку. Об этом Lada.kz рассказал источник, заслуживающий доверия.

Фото Сергея Кораблева
Вооруженное ограбление, по информации источника, пожелавшего остаться неизвестным, совершено сегодня, 27 февраля. Преступник, угрожая кассирам ножом, завернутым в пакет, забрал дневную выручку и выбежал из помещения. По словам очевидцев, мужчина был в маске.

Ограбление, как рассказал источник, произошло в обеденный перерыв. В это время рольставни были приспущены. Мужчина, как рассказал источник, буквально пролез снизу и проник в офис.

В Актау ограбили кассу авиакомпании SCAT


Точная сумма, которую украл злоумышленник, пока неизвестна. Девушка-кассир сразу нажала на тревожную кнопку, однако, на момент прибытия сотрудников охранного агентства мужчина успел скрыться. На месте работают полицейские.

Как только Lada.kz будет обладать подтвержденной информацией, мы опубликуем ее на сайте.

Напомним, кассу авиакомпании «SCAT» уже обворовывали. В ночь с 5-го на 6-е сентября 2011 года в офис актауского филиала «SCAT» проникли злоумышленники. Они взломали входную дверь, вскрыли сейф и украли 6,5 миллионов тенге. В полиции возбудили уголовное дело, но преступников не нашли.


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