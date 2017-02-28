По факту ограбления кассы авиакомпании SCAT в Актау ведется досудебное расследование

Фото Сергея Кораблева из архива Lada.kz
- Проходят оперативно-розыскные мероприятия. Досудебное расследование ведется по части 2 статьи 192 УК РК (Разбой), – прокомментировали в пресс-службе ДВД Мангистауской области.
В качестве наказания по данной статье уголовного кодекса предусматривается лишение свободы от трех до семи лет с конфискацией имущества.
Напомним, кассу авиакомпании SCAT, по сообщению источника, пожелавшего остаться неизвестным, ограбили вчера, 27 февраля, в обеденное время.
В качестве наказания по данной статье уголовного кодекса предусматривается лишение свободы от трех до семи лет с конфискацией имущества.
Напомним, кассу авиакомпании SCAT, по сообщению источника, пожелавшего остаться неизвестным, ограбили вчера, 27 февраля, в обеденное время.