Разбившего стекла пяти автомобилей в Актау хулигана задержали

- Задержанный дал признательные показания. Молодого человека задержали по горячим следам. Продолжаются следственные мероприятия. Ранее задержанный уже совершал подобное, разбив стекла 18 автомашин в 2016 году. Материалы переданы в суд, - отметили в пресс-службе ДВД Мангистау.

В отношении мужчины, разбившего стекла пяти автомобилей, ведется досудебное расследование по статьям 188 УК РК (Кража) и 202 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).Находился ли молодой человек в нетрезвом состоянии на момент совершения преступления, не сообщается.предусматривает наказание в виде штрафа до 1000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.Согласномолодому человеку грозит штраф в размере до 2000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.С заявлением в полицию, как сообщили в правоохранительных органах, обратились девять потерпевших, которые проживают в 28 микрорайоне. Общая сумма ущерба пока не установлена.Напомним, автовладельцы, проживающие в 28 микрорайоне, утром 27 февраля обнаружили , что у припаркованных во дворе машин разбиты стекла. Пострадало более 10 автомобилей.По словам автовладельцев, в УВД Актау им сообщили, что в ночь с 27 на 28 февраля разбили стекла трех автомобилей в 12 микрорайоне, трех - в 7 микрорайоне, двух - в 9 микрорайоне и одной в 14 микрорайоне. Одному из пострадавших автовладельцев сообщили, что его машина стала 20-й разбитой в период с 26 по 28 февраля.В одной из городских станций технического обслуживания сообщили, что вчера, 27 февраля, к ним обратились семь человек с аналогичной проблемой.Ранее, 24 февраля, по сообщению пострадавших, злоумышленники разбили стекла у четырех автомобилей в 11 микрорайоне. Из «Волги» неизвестные похитили страховой полис и заключение о техническом осмотре автомобиля. Система антирадар и магнитола, как рассказал владелец автомобиля, остались нетронутыми.