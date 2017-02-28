Сейчас на сайте
2683
объявлений
  • продам Гараж за 1 200 000 тенге
  • продам ВСО-1, квартиру за 11 800 000 тенге
  • продам 2-комнатную квартиру за 12 000 000 тенге
  • продам 3-комнатную квартиру за 20 000 000 тенге
  • продам 3-комнатную квартиру за 15 000 000 тенге
  • продам Радиатор кондиционера за 18 000 тенге
  • продам Автосигнализацию за 35 000 тенге
 

 
Вторник, 28 Февраля
+6...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 312.47 KZT
  • €1 = 330.69 KZT
  • 1 RUB = 5.41 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:42

Просмотров: 0

Разбившего стекла пяти автомобилей в Актау хулигана задержали

Житель Мунайлинского района 1997 года рождения дал признательные показания по пяти инцидентам. Следственные мероприятия продолжаются. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Фото автора
В отношении мужчины, разбившего стекла пяти автомобилей, ведется досудебное расследование по статьям 188 УК РК (Кража) и 202 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

- Задержанный дал признательные показания. Молодого человека задержали по горячим следам. Продолжаются следственные мероприятия. Ранее задержанный уже совершал подобное, разбив стекла 18 автомашин в 2016 году. Материалы переданы в суд, - отметили в пресс-службе ДВД Мангистау.


Находился ли молодой человек в нетрезвом состоянии на момент совершения преступления, не сообщается.

Статья 188 УК РК предусматривает наказание в виде штрафа до 1000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Согласно статье 202 УК РК молодому человеку грозит штраф в размере до 2000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

С заявлением в полицию, как сообщили в правоохранительных органах, обратились девять потерпевших, которые проживают в 28 микрорайоне. Общая сумма ущерба пока не установлена.

Напомним, автовладельцы, проживающие в 28 микрорайоне, утром 27 февраля обнаружили, что у припаркованных во дворе машин разбиты стекла. Пострадало более 10 автомобилей.

По словам автовладельцев, в УВД Актау им сообщили, что в ночь с 27 на 28 февраля разбили стекла трех автомобилей в 12 микрорайоне, трех - в 7 микрорайоне, двух - в 9 микрорайоне и одной в 14 микрорайоне. Одному из пострадавших автовладельцев сообщили, что его машина стала 20-й разбитой в период с 26 по 28 февраля.

В одной из городских станций технического обслуживания сообщили, что вчера, 27 февраля, к ним обратились семь человек с аналогичной проблемой.

Ранее, 24 февраля, по сообщению пострадавших, злоумышленники разбили стекла у четырех автомобилей в 11 микрорайоне. Из «Волги» неизвестные похитили страховой полис и заключение о техническом осмотре автомобиля. Система антирадар и магнитола, как рассказал владелец автомобиля, остались нетронутыми.


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
เกลียด (Посетители) Сегодня, 14:08
Вот они ненавистники районные,выпил 300 граммов и дурь на остальные 700. Наверняка амнистированный в добрый путь на зона придурок. podzatylnik
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 14:01
Опять под амнистию? Государство ведь не пострадало? applause
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Taimur
  • Маривана
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 14:00
Это походу тот же, которого по амнистии отпустили в январе.
Давайте, продолжайте амнистировать....
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика