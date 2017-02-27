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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:48

Просмотров: 1880

Неизвестные в Актау разбили стекла более 10 автомобилей

Жители Актау, которые 26 февраля припарковали автомобили во дворах 28 микрорайона, утром, 27 февраля, обнаружили, что у машин разбиты стекла. По словам автовладельцев, пострадало более 10 авто.

Пострадавшая Toyota Corolla
В правоохранительных органах сообщили, что с заявлениями в УВД Актау обратились девять человек. Полиция собирает материалы для возбуждения дела. В настоящее время устанавливается сумма ущерба.

Один из пострадавших - Владимир - владелец Nissan Qashqai, проживающий в 14 доме 28 микрорайона, предполагает, что стекла разбивали свечами зажигания. Количество поврежденных автомобилей, по словам мужчины, более 12.

Неизвестные в Актау разбили стекла более 10 автомобилей


- В 10 утра мне позвонили в дверь полицейские. Они сообщили, что мой автомобиль является двенадцатым, пострадавшим от рук вандалов. Я приехал на СТО, чтобы заменить стекла, там уже было около 10 автомобилей из нашего микрорайона с такими же повреждениями. Интересно, что из автомобилей ничего не похитили, - рассказал Владимир.


Неизвестные в Актау разбили стекла более 10 автомобилей


Ущерб, нанесенный Nissan Qashqai, по словам Владимира, составил более 50 тысяч тенге.


Неизвестные в Актау разбили стекла более 10 автомобилей


Мадина, владелица Toyota Corolla, сообщила, что ее автомобиль был припаркован во дворе 35 дома 28 микрорайона. Утром, выходя на работу, она увидела разбитое стекло передней пассажирской двери.

Неизвестные в Актау разбили стекла более 10 автомобилей


- Ничего из салона не похитили. Только разбили стекло. Остался открытый бардачок, но там у меня не было ничего ценного. Злоумышленники не оставили отпечатков, - рассказала потерпевшая.


Неизвестные в Актау разбили стекла более 10 автомобилей


Сумма ущерба, по словам Мадины, вместе с ремонтом составляет около 100 тысяч тенге.

Напомним, подобный инцидент произошел рядом с Центром обслуживания предпринимателей в 35 микрорайоне 11 декабря 2016 года. У четырех машин были выбиты стекла, у некоторых авто оторваны зеркала заднего вида. Общая сумма ущерба составила около 500 тысяч тенге.

Как сообщили позже в полиции, в ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам задержали 23-летнего местного жителя, который дал признательные показания. На момент совершения преступления он находился в нетрезвом состоянии.

Позже подозреваемый в разгроме автомобилей в 35 микрорайоне Актау попал под амнистию.

Фото автора и потерпевших автовладельцев


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Комментарии ( 12 )

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  • trump
 Одисей. (Посетители) Сегодня, 21:17
Цитата: bake
Уважаемый Аким, почему преступность растёт и что делается для предотвращение этого?

ВСЁ!, делается!...Трёх этажные катеджи заборы в пять метров высоты, и вокруг вилл слуг народа и круговая система видео наблюдения.. prey ..

Когда!!!, ЖЕ!?, придёт хорошее время!..Наконец то?.
 
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 RRR (Посетители) Сегодня, 21:08
Весна. Грачи(дятлы) прилетели...
 
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 Ger-azot (Посетители) Сегодня, 20:52
местные боксерманы отрабатывали удар ! не ну не хотите же вы верить в то что это новое задание синего кита**
***********************
просто кое кому наростающая луна чердак двинула -и беспредел пронёсся по микрорайону *-что теперь и там камеры будем ставить??? стёкла в машинах бить может недалёкий человек -с низким уровнем интелекта *не понимающий что творит *-возможно даже под кайфом *- найти этого урода помогут его же разбитые кулаки -водители обьячвите награду и напечатайте телефон -и этого недоумка сдадут его же корефаны!

zayaz,
не прав ты! нет столько гаражей у нас ! -это в японии тебе машину продадут только по предявлению документов на гараж а у нас степи хоть коней гоняй -другое дело -индейцы***паркующиеся как попало на деревьях*в подездах* перегораживая путь**

bake,
революция нужна -раскулачить богатых -и дать работу бедным! соответствено с достойной зарплатой за труд а не с этими грошами! и акимат разогнать
 
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 Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 20:39
Де- жа- вю)?
 
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zayaz (Посетители) Сегодня, 20:37
Потому что машина должна стоять в гараже, а не возле дома.
 
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 Abik (Посетители) Сегодня, 20:27
Цитата: bake
Уважаемый Аким, почему преступность растёт и что делается для предотвращение этого?

1. Растет преступность, потому что народ становиться нищим. Следственая связь на лицо.
2. Каждйы 6 житель РК у нас сотрудник органов, чтобы предотвратить, предлагаеться сделать каждого жителя сотрудником МВД. bravo

Когда меня критикуют, я могу себя защитить, но против похвал я бессилен.
 
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 bake (Посетители) Сегодня, 20:21
Уважаемый Аким, почему преступность растёт и что делается для предотвращение этого?
 
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 Abik (Посетители) Сегодня, 20:20
Как сообщили позже в полиции, в ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам задержали 23-летнего местного жителя, который дал признательные показания.

Может не того человека задержали???
Признательные показания выбить легко не признаешься сделаем педофилом, что аж весь город будет проклинать, лучше признайся в легком деле. draznilka

Это я утрирую, для сотрудников, чтобы не искали меня за привлечение коммента. chih

Когда меня критикуют, я могу себя защитить, но против похвал я бессилен.
 
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 Слушатель (Посетители) Сегодня, 20:11
А почему все разом поехали в одно СТО, оно одно в городе где стекла меняют?
 
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 เกลียด (Посетители) Сегодня, 20:02
Зажиточных заставят плакать. lol

Ненавижу,всех.
 
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