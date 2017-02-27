Неизвестные в Актау разбили стекла более 10 автомобилей

- В 10 утра мне позвонили в дверь полицейские. Они сообщили, что мой автомобиль является двенадцатым, пострадавшим от рук вандалов. Я приехал на СТО, чтобы заменить стекла, там уже было около 10 автомобилей из нашего микрорайона с такими же повреждениями. Интересно, что из автомобилей ничего не похитили, - рассказал Владимир.

Ущерб, нанесенный Nissan Qashqai, по словам Владимира, составил более 50 тысяч тенге.

- Ничего из салона не похитили. Только разбили стекло. Остался открытый бардачок, но там у меня не было ничего ценного. Злоумышленники не оставили отпечатков, - рассказала потерпевшая.