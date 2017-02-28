В Актау подозреваемые в ограблении студии декора и флористики мужчины вернулись на место преступления

Фото автора
В понедельник, 27 февраля, в студию, как рассказали сотрудники, вошли трое мужчин. В этот день там работали два продавца.
Незнакомцы подошли к одной из девушек и представились сотрудниками правоохранительных органов.
Ее напарница, Валерия, тоже узнала преступников. Девушка вышла из зала и позвонила мужу, чтобы он вызвал наряд полиции.
Один из мужчин сообщил Надежде, что это они обокрали студию. Затем посетители быстро вышли на крыльцо.
Девушки кинулись закрывать входную дверь, а мужчины стали стучать с требованием открыть.
Трое мужчин успели скрыться до приезда полиции. Надежда с Валерией написали объяснительные в дополнение к материалам дела.
Напомним, студию декора и флористики, расположенную в доме №4 9 микрорайона, обокрали в ночь с 25 на 26 февраля. Действия воров записали три камеры видеонаблюдения.
Незнакомцы подошли к одной из девушек и представились сотрудниками правоохранительных органов.
- Мужчины сказали, что пришли поговорить насчет кражи, которая была у нас в минувшее воскресенье. Я поняла, что это и есть те, кто совершил ее: когда я просматривали камеры видеонаблюдения, запомнила их лица, - рассказала Надежда, одна из продавщиц.
Ее напарница, Валерия, тоже узнала преступников. Девушка вышла из зала и позвонила мужу, чтобы он вызвал наряд полиции.
Один из мужчин сообщил Надежде, что это они обокрали студию. Затем посетители быстро вышли на крыльцо.
Девушки кинулись закрывать входную дверь, а мужчины стали стучать с требованием открыть.
- Мы испугались, расплакались. Вызвали полицию, потому что не знали что у них на уме. Может быть они с ножами, может быть они наркоманы, - рассказала Надежда.
Трое мужчин успели скрыться до приезда полиции. Надежда с Валерией написали объяснительные в дополнение к материалам дела.
Напомним, студию декора и флористики, расположенную в доме №4 9 микрорайона, обокрали в ночь с 25 на 26 февраля. Действия воров записали три камеры видеонаблюдения.