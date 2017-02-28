В Актау подозреваемые в ограблении студии декора и флористики мужчины вернулись на место преступления

- Мужчины сказали, что пришли поговорить насчет кражи, которая была у нас в минувшее воскресенье. Я поняла, что это и есть те, кто совершил ее: когда я просматривали камеры видеонаблюдения, запомнила их лица, - рассказала Надежда, одна из продавщиц.

- Мы испугались, расплакались. Вызвали полицию, потому что не знали что у них на уме. Может быть они с ножами, может быть они наркоманы, - рассказала Надежда.