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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:08

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В Актау подозреваемые в ограблении студии декора и флористики мужчины вернулись на место преступления

Трое мужчин вернулись в студию 27 февраля, спустя сутки после ограбления. О произошедшем рассказал персонал студии декора и флористики.

Фото автора
В понедельник, 27 февраля, в студию, как рассказали сотрудники, вошли трое мужчин. В этот день там работали два продавца.

Незнакомцы подошли к одной из девушек и представились сотрудниками правоохранительных органов.

- Мужчины сказали, что пришли поговорить насчет кражи, которая была у нас в минувшее воскресенье. Я поняла, что это и есть те, кто совершил ее: когда я просматривали камеры видеонаблюдения, запомнила их лица, - рассказала Надежда, одна из продавщиц.


Ее напарница, Валерия, тоже узнала преступников. Девушка вышла из зала и позвонила мужу, чтобы он вызвал наряд полиции.

Один из мужчин сообщил Надежде, что это они обокрали студию. Затем посетители быстро вышли на крыльцо.

Девушки кинулись закрывать входную дверь, а мужчины стали стучать с требованием открыть.

- Мы испугались, расплакались. Вызвали полицию, потому что не знали что у них на уме. Может быть они с ножами, может быть они наркоманы, - рассказала Надежда.


Трое мужчин успели скрыться до приезда полиции. Надежда с Валерией написали объяснительные в дополнение к материалам дела.

Напомним, студию декора и флористики, расположенную в доме №4 9 микрорайона, обокрали в ночь с 25 на 26 февраля. Действия воров записали три камеры видеонаблюдения.


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Комментарии ( 7 )

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เกลียด (Посетители) Сегодня, 19:49
Цитата: ledokol7
в погоне за сенсацией Лада начала печатать всякую муть

Привычно.
 
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Thornhill (Посетители) Сегодня, 19:49
Цитата: tolk
Опубликуйте видео! Тогда быстро найдут , а полиция похоже не чешется,если грабители даже не прячутся.

Не полицию же ограбили! Что им чесаться? Если бы какого нибудь власть имущего ограбили, то полиция бы круглые сутки как ошпаренные летали!
 
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เกลียด (Посетители) Сегодня, 19:49
Цитата: tolk
полиция похоже не чешется

Глупости,сегодня всё оцепили и искали походу. lol

Цитата: albatross
В натуре--больные!

Нет не больные,амнистия им поперёк горла а..ра.
 
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ledokol7 (Посетители) Сегодня, 19:47
Херня какая то, по моему в погоне за сенсацией Лада начала печатать всякую муть
 
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tolk (Посетители) Сегодня, 19:39
Опубликуйте видео! Тогда быстро найдут , а полиция похоже не чешется,если грабители даже не прячутся.
 
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  • เกลียด
 albatross (Посетители) Сегодня, 19:21
мужчины стали стучать с требованием открыть.

 applause Сначала подумал,пришли сдаваться bravo

Трое мужчин успели скрыться до приезда полиции.

И тут же поставили в тупик! hypnosis Зачем? lol В натуре--больные! bazar
 
 

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