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ЛАДА.kz » Происшествия

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 10:31

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В Мангистау полицейские задержали нетрезвого водителя во время погони

Очевидцы сообщили, что задержанный - известный в Курыке нотариус. На водителя составлен протокол по части 3 статьи 608 КоАП РК.

Скриншот с видео
Инцидент, как сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области, произошел 19 февраля в 21:30.

- В Курыке сотрудники полиции задержали водителя автомашины Toyota Land Cruiser. При проверке обнаружено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Составлен протокол по части 3 статьи 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения), - рассказали в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Нетрезвый водитель, как отметили в ДВД Мангистауской области, остановил машину в непосредственной близости от автомобиля полиции, но столкновения удалось избежать.



По словам очевидцев, за рулем находился известный в поселке нотариус. Он пытался скрыться от полиции, в результате чего за ним была организована погоня. Задержали мужчину у его дома.

Видео предоставлено очевидцем


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Комментарии ( 3 )

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trump (Посетители) Сегодня, 11:26
ex-aktausec,
После непродолжительной погони нетрезвый водятел был задержан мангистаускими полицейскими.
 
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ex-aktausec (Посетители) Сегодня, 11:16
"В Мангистау полицейские задержали нетрезвого водителя во время погони"

А как литературно правильно выразится? Задержали после погони, в процессе погони или ещё как?
 
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шаман (Посетители) Сегодня, 10:46
нотариус теперь стал еще известнее

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
 

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