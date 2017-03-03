В 14 микрорайоне Актау перевернулся автокран

Инцидент произошел сегодня, 3 марта, примерно в 11:30 у 39 дома 14 микрорайона Актау.- Не сработала педаль тормоза, и, въезжая в поворот, водитель не справился с управлением. Автомобиль перевернулся. Никто не пострадал, - сообщил очевидец.Подробности происшествия выясняются.