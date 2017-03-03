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ЛАДА.kz » Происшествия

Ирина Гончарова

Опубликовано: Сегодня, 13:33

Просмотров: 0

В 14 микрорайоне Актау перевернулся автокран

Спецтранспорт, по неподтвержденным данным, принадлежит индивидуальному предпринимателю. О происшествии рассказали очевидцы.

Фото автора
Инцидент произошел сегодня, 3 марта, примерно в 11:30 у 39 дома 14 микрорайона Актау.

- Не сработала педаль тормоза, и, въезжая в поворот, водитель не справился с управлением. Автомобиль перевернулся. Никто не пострадал, - сообщил очевидец.

Подробности происшествия выясняются.



Видео пользователя Lada.kz


В 14 микрорайоне Актау перевернулся автокран
В 14 микрорайоне Актау перевернулся автокран
В 14 микрорайоне Актау перевернулся автокран
В 14 микрорайоне Актау перевернулся автокран
В 14 микрорайоне Актау перевернулся автокран
В 14 микрорайоне Актау перевернулся автокран
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Комментарии ( 4 )

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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 14:43
Маңғыстаудың желінен қорық деген атам қазақ ... umnik
 
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  • alixah
  • afgan
 เกลียด (Посетители) Сегодня, 14:27
Ветер ему помог слишком резко поворачивал сверху и упал набок мы видели.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Швейк
  • afgan
 trump (Посетители) Сегодня, 14:23
На крутых поворотах машину бросает в кювет.. boyan
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Куаныш Атшыбай
  • afgan
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 13:59
дерьмо случается )
 
 

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