Сейчас на сайте
2644
объявлений
  • Сотрудники:, 210 000 тенге
  • Специалист в отдел регистрации , 147 000 тенге
  • Оператор ПК, 150 000 тенге
  • Обучаю игре на гитаре и домбре, 12 000 тенге
  • Продвижение сайтов, 30 000 тенге
  • Репетитор, 1 000 тенге
  • Ремонт сплит-систем
 

 
Понедельник, 06 Марта
+7...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 317.46 KZT
  • €1 = 333.87 KZT
  • 1 RUB = 5.4 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:47

Просмотров: 0

Полицейские Актау разыскивают укравшую пальто на рынке женщину

Женщина, похитившая на рынке «Олжа» в Актау висевшее на манекене пальто, попала в объектив камер видеонаблюдения. Полицейские просят горожан помочь установить личность злоумышленницы. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Кадр видео
Инцидент, как сообщили в ведомстве, произошел 20 февраля 2017 года. Женщина воспользовалась отсутствием клиентов и невнимательностью продавца. Она сняла с манекена пальто стоимостью 30 тысяч тенге и скрылась с места преступления. Подозреваемую разыскивает полиция. Ведется досудебное расследование по части 1 статьи 188 УК РК (Кража).

Женщине грозит штраф в размере до 1000 месячных расчетных показателей (2 миллиона 269 тысяч тенге) либо исправительные работы, либо ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Правоохранители призывают горожан помочь в поисках подозреваемой. При наличии какой-либо информации о злоумышленнице полицейские просят сообщать в отдел дознания УВД Актау по телефонам: 47-48-71 и +7 702-111-92-27.



Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 21:32
Жасырын жарнама ғой бұл. Әйелдің жүзі дұрыс көрінбейді. Мұндай жарнаманы Sulpak сауда үйіде қолданып еді ...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ger-azot (Посетители) Сегодня, 21:20
просто так без нужды -она бы его не взяла*- следовательно ей без него не жизнь -найдите её и к 8 марта подарите к этому польто хорошие сапожки и красивую сумочку -ну и конечно понять и простить на нары ей уже поздно!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Next Next (Посетители) Сегодня, 21:15
эпогей мастерства smeh
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • лапшин
 Artur007 (Посетители) Сегодня, 19:53
люди у нас совсем глупые?И не знают что кругом камеры!?Вот так нагло воруя!?Или может продавец и хозяин через год заметят пропажу!?Это можно еще незаметно живачку штучную украсть!Но не пальто!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика