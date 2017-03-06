Полицейские Актау разыскивают укравшую пальто на рынке женщину

Инцидент, как сообщили в ведомстве, произошел 20 февраля 2017 года. Женщина воспользовалась отсутствием клиентов и невнимательностью продавца. Она сняла с манекена пальто стоимостью 30 тысяч тенге и скрылась с места преступления. Подозреваемую разыскивает полиция. Ведется досудебное расследование по части 1 статьи 188 УК РК (Кража).Женщине грозит штраф в размере до 1000 месячных расчетных показателей (2 миллиона 269 тысяч тенге) либо исправительные работы, либо ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.