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ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 15:20

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В Актау в дорожно-транспортном происшествии пострадал мужчина

Мужчина европейской национальности, около 20-22 лет, был сбит автомобилем на дороге между 6 и 8 микрорайонами Актау в ночь на 8 марта. Машина скорой помощи доставила пострадавшего в Мангистаускую областную больницу (МОБ). Сейчас мужчина находится в реанимации. Об этом сообщил Надиркожы Мусаев, заведующий отделением экстренной помощи МОБ.

Приемный покой МОБ. Фото автора
Пострадавший, по словам Надиркожы Мусаева, был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.

- Мужчина получил тяжелую сочетанную травму, черепно-мозговую травму, субарахноидальное кровоизлияние, перелом обеих костей правой голени. Состояние было критическим, пациент потерял много крови. Сразу был переведен мной на аппарат искусственной вентиляции легких. После нормализации артериального давления был направлен в операционный зал, где была проведена операция и переливание крови. Пациент переведен в реанимационное отделение больницы. Хотелось бы обратить внимание жителей: многие пострадавшие в ДТП были в момент аварии в наушниках. Мужчина, сбитый машиной в ночь на 8 марта, так же слушал музыку через наушники, - прокомментировал Надиркожа Мусаев.

В 7:30 утра сегодня, 8 марта, в приемный покой МОБ был доставлен мужчина 1997 года рождения, пострадавший в аварии на 44-м километре трассы Актау - Форт-Шевченко.

Со слов Надиркожы Мусаева, пострадавший поступил в тяжелом состоянии. Ему оказана первая медицинская помощь. В данный момент мужчина находится в отделении травматологии МОБ.


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Комментарии ( 2 )

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manwyk (Посетители) Сегодня, 16:26
Обе аварии,где я в какой то степени была виновата случились,когда у меня в салоне играла очень громкая музыка.Так что больше музыку я громко не слушаю.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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  • trump
  • ПетровичЪ.
  • 0dyssey
 Ger-azot (Посетители) Сегодня, 15:33
даст бог*-выкорабкается - но травмы серьёзные , что касательно *-Наушников - пора вводить в ПДД пункт запрещающий переход дороги с смартфоном в руках или в наушниках** и штрафовать за это пешиходов -а полицаям по всем школам садам и вузам провести лекции о этой проблеме -
**************************
но всё же кто совершил наезд на пешехода ? по повреждению ноги думаю джип был - вчера все с вечера усиленно готовились к сегодня так что возможно водитель был под скипидаром**и не факт что был он а не она* - как можно не увидеть на дороге человека???
 
 

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