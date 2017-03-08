В Актау в дорожно-транспортном происшествии пострадал мужчина

Приемный покой МОБ. Фото автора

Пострадавший, по словам Надиркожы Мусаева, был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.



- Мужчина получил тяжелую сочетанную травму, черепно-мозговую травму, субарахноидальное кровоизлияние, перелом обеих костей правой голени. Состояние было критическим, пациент потерял много крови. Сразу был переведен мной на аппарат искусственной вентиляции легких. После нормализации артериального давления был направлен в операционный зал, где была проведена операция и переливание крови. Пациент переведен в реанимационное отделение больницы. Хотелось бы обратить внимание жителей: многие пострадавшие в ДТП были в момент аварии в наушниках. Мужчина, сбитый машиной в ночь на 8 марта, так же слушал музыку через наушники, - прокомментировал Надиркожа Мусаев.



В 7:30 утра сегодня, 8 марта, в приемный покой МОБ был доставлен мужчина 1997 года рождения, пострадавший в аварии на 44-м километре трассы Актау - Форт-Шевченко.



Со слов Надиркожы Мусаева, пострадавший поступил в тяжелом состоянии. Ему оказана первая медицинская помощь. В данный момент мужчина находится в отделении травматологии МОБ.