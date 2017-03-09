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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:36

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Горящий матрас стал причиной короткого замыкания и паники жильцов дома в Актау

Ночью 9 марта жильцы 2 дома 2 микрорайона сообщили в пожарную часть о задымлении подвала дома. Огнеборцы ликвидировали возгорание за 17 минут. Об этом сообщили в службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ.

Место происшествия. Фото очевидцев
Вызов от жильцов, как сообщили в ведомстве, поступил в 02:09. На место выехали две автоцистерны и одна автолестница. По прибытии в 02:15 был обнаружен очаг возгорания в подвальном помещении.

Горящий матрас стал причиной короткого замыкания и паники жильцов дома в Актау


- Горели высоковольтный кабель и мусор. В 02:26 возгорание было ликвидировано. Причину установит дежурный дознаватель, — дополнили в пресс-службе.

Горящий матрас стал причиной короткого замыкания и паники жильцов дома в Актау


- Спросонья подумала, что стреляют. Сильно искрило и было много дыма. До четырех утра были перебои с электроэнергией, - сказала одна из жительниц.


Горящий матрас стал причиной короткого замыкания и паники жильцов дома в Актау


В подвале четырехэтажного дома, как говорят жильцы, обитает гражданин без определенного места жительства. Они предполагают, что это он, вероятнее всего, и поджег матрас. А затем сбежал на улицу.

Горящий матрас стал причиной короткого замыкания и паники жильцов дома в Актау


По их словам, поздно вечером они заметили, что загорелся матрас. Жильцы сами засыпали его песком. Около 02:00 услышали сильный хлопок. Произошло короткое замыкание проводки. Из подвала летели искры и шел густой дым. До приезда пожарных большинство жителей покинули свои квартиры и вышли на улицу.

Горящий матрас стал причиной короткого замыкания и паники жильцов дома в Актау


Прибывшая аварийная газовая служба отключила газоснабжение в доме.

Горящий матрас стал причиной короткого замыкания и паники жильцов дома в Актау

Горящий матрас стал причиной короткого замыкания и паники жильцов дома в Актау




Видео очевидцев


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Комментарии ( 1 )

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trump (Посетители) Сегодня, 12:31
Как бомжик проник в подвал? look
 
 

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