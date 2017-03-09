Горящий матрас стал причиной короткого замыкания и паники жильцов дома в Актау

- Спросонья подумала, что стреляют. Сильно искрило и было много дыма. До четырех утра были перебои с электроэнергией, - сказала одна из жительниц.

Вызов от жильцов, как сообщили в ведомстве, поступил в 02:09. На место выехали две автоцистерны и одна автолестница. По прибытии в 02:15 был обнаружен очаг возгорания в подвальном помещении.- Горели высоковольтный кабель и мусор. В 02:26 возгорание было ликвидировано. Причину установит дежурный дознаватель, — дополнили в пресс-службе.В подвале четырехэтажного дома, как говорят жильцы, обитает гражданин без определенного места жительства. Они предполагают, что это он, вероятнее всего, и поджег матрас. А затем сбежал на улицу.По их словам, поздно вечером они заметили, что загорелся матрас. Жильцы сами засыпали его песком. Около 02:00 услышали сильный хлопок. Произошло короткое замыкание проводки. Из подвала летели искры и шел густой дым. До приезда пожарных большинство жителей покинули свои квартиры и вышли на улицу.Прибывшая аварийная газовая служба отключила газоснабжение в доме.