В Мангистау амнистирован совершивший смертельное ДТП водитель УАЗа

Фото из архива «Лады»
Тупкараганским районным судом рассмотрено уголовное дело по части 2 статьи 345 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) УК РК в отношении жителя Мангистау.
Согласно материалам уголовного дела, подсудимый, управляя автомашиной марки «УАЗ 220695», двигаясь со стороны месторождения «Каламкас» в сторону Актау, выехав на встречную сторону движения, совершил столкновение с автомашиной марки «Opel Astra». В результате ДТП двое пассажиров получили телесные повреждения. Водитель автомашины марки «Opel Astra» от полученных телесных повреждений скончался в больнице.
В суде подсудимый признал свою вину полностью и просил суд применить Закон об амнистии.
- Решением суда подсудимый признан виновным. Назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права управления транспортным средством сроком на один год. Также суд применил Закон об амнистии и освободил подсудимого от отбывания основного наказания. Дополнительное наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на один год подлежит к исполнению после вступления приговора суда в законную силу, - сообщила пресс-служба Мангистауского областного суда.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Согласно материалам уголовного дела, подсудимый, управляя автомашиной марки «УАЗ 220695», двигаясь со стороны месторождения «Каламкас» в сторону Актау, выехав на встречную сторону движения, совершил столкновение с автомашиной марки «Opel Astra». В результате ДТП двое пассажиров получили телесные повреждения. Водитель автомашины марки «Opel Astra» от полученных телесных повреждений скончался в больнице.
В суде подсудимый признал свою вину полностью и просил суд применить Закон об амнистии.
- Решением суда подсудимый признан виновным. Назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права управления транспортным средством сроком на один год. Также суд применил Закон об амнистии и освободил подсудимого от отбывания основного наказания. Дополнительное наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на один год подлежит к исполнению после вступления приговора суда в законную силу, - сообщила пресс-служба Мангистауского областного суда.
Приговор суда не вступил в законную силу.