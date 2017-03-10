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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:50

Просмотров: 1338

В Мангистау амнистирован совершивший смертельное ДТП водитель УАЗа

Житель Мангистау, управляя автомашиной марки «УАЗ 220695», выехав на встречную полосу движения, допустил ДТП, в результате которого погиб человек. По решению суда мужчину осудили на два года ограничения свободы и амнистировали.

Фото из архива «Лады»
Тупкараганским районным судом рассмотрено уголовное дело по части 2 статьи 345 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) УК РК в отношении жителя Мангистау.

Согласно материалам уголовного дела, подсудимый, управляя автомашиной марки «УАЗ 220695», двигаясь со стороны месторождения «Каламкас» в сторону Актау, выехав на встречную сторону движения, совершил столкновение с автомашиной марки «Opel Astra». В результате ДТП двое пассажиров получили телесные повреждения. Водитель автомашины марки «Opel Astra» от полученных телесных повреждений скончался в больнице.

В суде подсудимый признал свою вину полностью и просил суд применить Закон об амнистии.

- Решением суда подсудимый признан виновным. Назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права управления транспортным средством сроком на один год. Также суд применил Закон об амнистии и освободил подсудимого от отбывания основного наказания. Дополнительное наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на один год подлежит к исполнению после вступления приговора суда в законную силу, - сообщила пресс-служба Мангистауского областного суда.

Приговор суда не вступил в законную силу.


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Комментарии ( 7 )

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  • trump
 RRR (Посетители) Сегодня, 15:24
Права тоже надо вернуть! Гулять так гулять!!!
 
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  • nadiuna
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 Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 14:59
По ходу на Мангышлаке работают свои законы... А если-бы погибший был родственником судьи или прокурора, тогда ещё и премию дали-бы посмертно? Как это понимать, или тупо схавать? stena Вот он где маразм...
 
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  • Mestnyi
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  • Ледоруб
  • Mona
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 Aktiva (Посетители) Сегодня, 14:44
Как хотят так и судят,за гибель человека- амнистия,вот так применили статью,уважаемый суд, вы из чего исходили,?за гибель-гуляй дальше? Слов нет......
 
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 trump (Посетители) Сегодня, 14:39
Вчера амнистировали одного убийцу, сегодня второго. Очень заманчиво..
 
-7
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  • Lady_M
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Мурь (Посетители) Сегодня, 14:37
не беритесь осуждать -и тем более оспаривать решение судьи- за время следствия человек осознал всю тяжесть содеяного!ему с этим жить!
 
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  • chilian
 Имярек (Посетители) Сегодня, 14:04
Что за бред?! Как же так? Нарушил ПДД. совершил смертельное ДТП. раскаялся в суде и все...амнистия! На свободу с чистой совестью + еще через год права торжественно вручат! Страшно....
ПОЖИЗННЕНО надо лишать прав на вождение Транспортных средств людей виновных в ДТП со смертельным исходом..
 
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 Lady_M (Посетители) Сегодня, 14:01
и нужно в зале суда было конфетку ему еще дать!


страшно!!!
Интересно какую сумму отвалили на лапу, так для себя знать сколько стоит жизнь человека в тг.
 
 

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