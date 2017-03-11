Полиция Актау: За парковку машины на крыльце подъезда водителя оштрафовали на 11 345 тенге

Фото Лианы Рязанцевой из архива Lada.kz
Водителя, который заехал на крыльцо жилого дома, оштрафовали на 11 345 тенге. Фотография в рубрику «Народные новости» была добавлена 6 марта 2017 года.
В полиции Актау прокомментировали «оригинальную парковку».
- Была проведена проверка, в результате которой в отношении автовладельца был составлен протокол по части 1 статьи 597 (Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки) Кодекса об административных правонарушениях РК. Нарушение предусматривает наказание в виде штрафа в размере 5 МРП или 11 345 тенге, - пояснили в дорожно-патрульной службе МПС ДВД.
В полиции Актау прокомментировали «оригинальную парковку».
- Была проведена проверка, в результате которой в отношении автовладельца был составлен протокол по части 1 статьи 597 (Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки) Кодекса об административных правонарушениях РК. Нарушение предусматривает наказание в виде штрафа в размере 5 МРП или 11 345 тенге, - пояснили в дорожно-патрульной службе МПС ДВД.