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ЛАДА.kz » Происшествия

Светлана Султангереева

Опубликовано: Сегодня, 12:39

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Полиция Актау: За парковку машины на крыльце подъезда водителя оштрафовали на 11 345 тенге

В отношении хозяина автомобиля, который припарковал автомобиль на крыльце жилого дома, составлен протокол. Автовладельца оштрафовали, говорят полицейские. Фотографию нарушения прислал пользователь lada.kz в рубрику «Народные новости».

Фото Лианы Рязанцевой из архива Lada.kz
Водителя, который заехал на крыльцо жилого дома, оштрафовали на 11 345 тенге. Фотография в рубрику «Народные новости» была добавлена 6 марта 2017 года.

В полиции Актау прокомментировали «оригинальную парковку».

- Была проведена проверка, в результате которой в отношении автовладельца был составлен протокол по части 1 статьи 597 (Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки) Кодекса об административных правонарушениях РК. Нарушение предусматривает наказание в виде штрафа в размере 5 МРП или 11 345 тенге, - пояснили в дорожно-патрульной службе МПС ДВД.


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