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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:44

Просмотров: 2556

Внедорожник столкнулся с легковым автомобилем на выезде из Жанаозена

Авария произошла вечером 11 марта.

Фото очевидца
По словам очевидца ДТП, внедорожник Lexus 570 столкнулся с автомобилем Geely. Водители обоих транспортных средств были доставлены в городскую больницу Жанаозена.

Внедорожник столкнулся с легковым автомобилем на выезде из Жанаозена


Как сообщили в Жанаозенской городской больнице, у водителя Geely диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана лобной области. Он находится на лечении в отделении травматологии. У водителя внедорожника - ушиб левого коленного сустава, от госпитализации отказался.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.



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Комментарии ( 5 )

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  • trump
 Мурь (Посетители) Сегодня, 12:59
ушиб левого коленного сустава, -вот это и есть основной матив преобретения самосвала -чтоб не пострадать в дтп-остальным же космонавтам-на гелиях и прочих жестянках летать не стоит *-иначе потом по частям их собирать муторно!
 
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  • trump
 Ололошка (Посетители) Сегодня, 12:44
Водитель легковушки родился в рубашке. Так машину раскурочило, удивительно, что жив остался. Тьфу-тьфу-тьфу, дай Бог ему здоровья...
Куда же вы все летите и летите? На тот свет торопитесь? Туда очереди нет, не торопитесь, всегда успеете
 
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  • trump
 Vampire (Посетители) Сегодня, 12:05
Удивительно, что все живы остались. Слава Богу! Травмы, конечно, страшные... Но, надеюсь, врачи справятся.
 
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  • Ну Ну
 Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 11:44
Өзеннен тірі шығудың өзі сәттілік. Жарақат алған азаматтар емделіп шықсын дегенге тілектеспін ...
 
-1
  • russ
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Мурь
 trump (Посетители) Сегодня, 10:59
Лобовой таран. Странно, что водила на китайце жив остался. Везунчик..
 
 

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