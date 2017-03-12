Внедорожник столкнулся с легковым автомобилем на выезде из Жанаозена

По словам очевидца ДТП, внедорожник Lexus 570 столкнулся с автомобилем Geely. Водители обоих транспортных средств были доставлены в городскую больницу Жанаозена.Как сообщили в Жанаозенской городской больнице, у водителя Geely диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана лобной области. Он находится на лечении в отделении травматологии. У водителя внедорожника - ушиб левого коленного сустава, от госпитализации отказался.Полиция выясняет обстоятельства ДТП.