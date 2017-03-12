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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 12:51

Просмотров: 1187

Lexus перевернулся в 1 микрорайоне Актау

ДТП произошло утром 12 марта недалеко от гостиницы «Шагала».

Фото очевидца
По словам очевидца, водитель автомобиля Lexus потерял управление.

- Все случилось буквально за считанные секунды. Автомобиль на дороге был один, потом что-то пошло не так, он вылетел на бордюр и перевернулся, - рассказывает Олег, очевидец ДТП.



На место происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции. В настоящее время они выясняют обстоятельства случившегося.

В Мангистауской областной больнице сообщили, что сегодня с травмами в результате ДТП никто не поступал.

Екатерина Панасян


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Комментарии ( 1 )

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Мурь (Посетители) Сегодня, 12:55
природа мудра -она сама расчистит дороги города!
 
 

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