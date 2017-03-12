Lexus перевернулся в 1 микрорайоне Актау

По словам очевидца, водитель автомобиля Lexus потерял управление.- Все случилось буквально за считанные секунды. Автомобиль на дороге был один, потом что-то пошло не так, он вылетел на бордюр и перевернулся, - рассказывает Олег, очевидец ДТП.На место происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции. В настоящее время они выясняют обстоятельства случившегося.В Мангистауской областной больнице сообщили, что сегодня с травмами в результате ДТП никто не поступал.