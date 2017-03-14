В Актау столкнувшегося с полицейским автомобилем водителя Mitsubishi-Galant привлекут к ответственности

Кадр из видео
Дорожно-транспортное происшествие произошло примерно в 15:00 12 марта в 29 микрорайоне, напротив ресторана «АкОтау». Полицейский автомобиль столкнулся с Mitsubishi-Galant.
Фото аварии в раздел «Народные новости» прислал пользователь Lada.kz. Также автор фотографий отметил, что водитель полицейской машины с государственным номером 172 КР нарушал ПДД в 2014 году.
В МПС ДВД Мангистау прокомментировали фото с участием сотрудников полиции.
- По данному факту в отношении водителя Mitsubishi-Galant, жителя Актау, составлен протокол по части 1 статьи 610 (Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества) КоАП РК. Материалы дела направлены в суд. По ранее опубликованному видео за 2014 год водитель служебной автомашины 172 КР был привлечен к дисциплинарной ответственности, - сообщили в ведомстве.
Видео очевидцев
Фото аварии в раздел «Народные новости» прислал пользователь Lada.kz. Также автор фотографий отметил, что водитель полицейской машины с государственным номером 172 КР нарушал ПДД в 2014 году.
В МПС ДВД Мангистау прокомментировали фото с участием сотрудников полиции.
- По данному факту в отношении водителя Mitsubishi-Galant, жителя Актау, составлен протокол по части 1 статьи 610 (Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества) КоАП РК. Материалы дела направлены в суд. По ранее опубликованному видео за 2014 год водитель служебной автомашины 172 КР был привлечен к дисциплинарной ответственности, - сообщили в ведомстве.
Видео очевидцев