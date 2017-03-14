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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:47

Просмотров: 932

В Актау столкнувшегося с полицейским автомобилем водителя Mitsubishi-Galant привлекут к ответственности

Пользователи lada.kz прислали в раздел «Народные новости» фотографии аварии с участием полицейского автомобиля. Водитель патрульной машины не виноват. Об этом сообщили в местной полицейской службе (МПС) ДВД Мангистауской области.

Кадр из видео
Дорожно-транспортное происшествие произошло примерно в 15:00 12 марта в 29 микрорайоне, напротив ресторана «АкОтау». Полицейский автомобиль столкнулся с Mitsubishi-Galant.

Фото аварии в раздел «Народные новости» прислал пользователь Lada.kz. Также автор фотографий отметил, что водитель полицейской машины с государственным номером 172 КР нарушал ПДД в 2014 году.

В Актау столкнувшегося с полицейским автомобилем водителя Mitsubishi-Galant привлекут к ответственности


В МПС ДВД Мангистау прокомментировали фото с участием сотрудников полиции.

- По данному факту в отношении водителя Mitsubishi-Galant, жителя Актау, составлен протокол по части 1 статьи 610 (Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества) КоАП РК. Материалы дела направлены в суд. По ранее опубликованному видео за 2014 год водитель служебной автомашины 172 КР был привлечен к дисциплинарной ответственности, - сообщили в ведомстве.



Видео очевидцев


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Комментарии ( 6 )

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b.i.g. (Посетители) Сегодня, 18:27
Прав тот , у кого больше власти! Саке баке решают!
 
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 НЕТ (Посетители) Сегодня, 17:32
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 DiDa (Посетители) Сегодня, 17:17
Что не говори, а "заливать" они полицейские умеют. Стыд и срам!!! Как водитель Мицубиси может быть виноват???????????? Он проезжал прямо и на разрешающий сигнал светофора????? Полицейские не уступили дорогу транспортному средству имеющий преимущество по отношению к ним. Или они опять ехали со включенными маячками и звуковыми сигналами???????
Прав тот у кого больше прав что ли????
И по второму вопросу тоже "вешают" лапшу на уши простому народу. Покажите копию приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности. Там все сроки прошли для того чтобы водителя привлечь к дисциплинарке, если событие имело место в 2014 году.
 
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 Вован (Посетители) Сегодня, 17:11
кто бы сомневался.......... beat
 
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 Normal (Посетители) Сегодня, 17:06
Nurzhan_from_aktau,
This is Vласть! Двойные стандарты!
 
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 Nurzhan_from_aktau (Посетители) Сегодня, 17:02
Здесь патрульная машина поворачивала налево, и не пропустил транспорт. Как может галант быть не прав?
 
 

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