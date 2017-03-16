За езду в нетрезвом виде жителя Актау лишили прав на три года

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Мужчину, управлявшего автомобилем в нетрезвом состоянии, задержали сотрудники дорожной полиции.



Суд установил, что мужчина умышленно нарушил требование пункта 2.4.2 Правил дорожного движения и совершил правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 608 (Управление транспортным средством водителем в состоянии алкогольного опьянения ) КоАП РК.



Постановлением суда мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения и лишен права управления транспортным средством на три года.



Постановление вступило в законную силу.



В специализированном административном суде Актау рассмотрели дело в отношении жителя областного центра, который в 1 микрорайоне не выполнил требования сотрудников полиции об остановке автомашины. В связи с этим в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 613 (Невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел (полиции), военной полиции (исключительно лицом, управляющим транспортным средством органов национальной безопасности, Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований Республики Казахстан) об остановке транспортного средства) КоАП РК.



Решением суда правонарушитель признан виновным и лишен водительских прав сроком на один год. Постановление не вступило в законную силу.



Женщину-водителя, допустившую аварию из-за несоблюдения дистанции, оштрафовали на 22 690 тенге.



Суд установил, что женщина, управляя автомашиной, по неосторожности совершила столкновение c другой автомашиной. ДТП произошло в 8 микрорайоне напротив 20 дома.



Постановлением суда женщина-водитель признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 610 (Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб) КоАП РК.



По данной статье женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 10 МРП (22690) тенге. Постановление не вступило в законную силу.