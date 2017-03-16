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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 06:48

Просмотров: 1021

За езду в нетрезвом виде жителя Актау лишили прав на три года

Специализированный административный суд Актау вынес решение лишить нарушителя водительских прав на три года за управление автомобилем в нетрезвом виде. Об этом сообщается на сайте Мангистауского областного суда.

Фото euroradio.fm
Мужчину, управлявшего автомобилем в нетрезвом состоянии, задержали сотрудники дорожной полиции.

Суд установил, что мужчина умышленно нарушил требование пункта 2.4.2 Правил дорожного движения и совершил правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 608 (Управление транспортным средством водителем в состоянии алкогольного опьянения ) КоАП РК.

Постановлением суда мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения и лишен права управления транспортным средством на три года.

Постановление вступило в законную силу.

В специализированном административном суде Актау рассмотрели дело в отношении жителя областного центра, который в 1 микрорайоне не выполнил требования сотрудников полиции об остановке автомашины. В связи с этим в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 613 (Невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел (полиции), военной полиции (исключительно лицом, управляющим транспортным средством органов национальной безопасности, Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований Республики Казахстан) об остановке транспортного средства) КоАП РК.

Решением суда правонарушитель признан виновным и лишен водительских прав сроком на один год. Постановление не вступило в законную силу.

Женщину-водителя, допустившую аварию из-за несоблюдения дистанции, оштрафовали на 22 690 тенге.

Суд установил, что женщина, управляя автомашиной, по неосторожности совершила столкновение c другой автомашиной. ДТП произошло в 8 микрорайоне напротив 20 дома.

Постановлением суда женщина-водитель признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1  статьи 610 (Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб) КоАП РК.

По данной статье женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 10 МРП (22690) тенге. Постановление не вступило в законную силу.


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Комментарии ( 2 )

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erjan84 (Посетители) Сегодня, 10:05
У нас контроль лишенцев ведется?
А то я знаю кучу людей без прав(многие лишены уже по 2 разу) и все равно спокойно ездят. Даже нарушают, говоря терять нечего
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 09:19
Йештеңе йетпес, үш жыл тез өтеді ...
 
 

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