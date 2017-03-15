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ЛАДА.kz » Происшествия

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Вчера, 22:49

Просмотров: 1599

Восьмилетняя девочка погибла под колёсами автоцистерны в Мангистау

Под колесами автоцистерны, перевозившей воду, погибла восьмилетняя девочка. Ребенок умер до приезда медиков. Об этом сообщила Гаухар Кудайбергенова, врач бригады интенсивной терапии станции скорой помощи Актау.

Кадр видео
Трагедия, по словам очевидцев, произошла сегодня, 15 марта, в 17:15 на автодороге рядом со складскими помещениями ТОО «Рекон-Актау», расположенными в пригороде областного центра. Врачи приехали на место происшествия, когда девочка была уже мертва.

- Вызов на пульт поступил в 17:22. Наша бригада незамедлительно выехала на место, но было уже поздно. Девочку 2008 года рождения сбил водовоз, она получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась до приезда сотрудников Скорой помощи. Тело ребёнка находилось под грузовиком. Дальше работали сотрудники полиции. Известно, что погибшая - ученица второго класса школы №27, расположенной в посёлке Умирзак, - сказала Гаухар Кудайбергенова.

Девочка вышла из школьного автобуса и, как рассказывают очевидцы, попала под колёса автоцистерны.

- Мы проходили мимо. Увиденное, конечно, привело в шок. Сотрудники полиции все оцепили. Слышала, как родители девочки плакали от горя. Похоже, девочка не заметила грузовик, и он сбил её насмерть. Тело ребёнка родители хотели забрать, но полицейские не разрешили, - рассказала женщина, ставшая очевидцем происшествия.

Официальный комментарий ДВД Мангистауской области будет опубликован позже.



Видео @okolodoma_kz


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Комментарии ( 7 )

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  • dom555
 valesa (Посетители) Сегодня, 00:57
Artur007,Водитель разве не видел школьный автобус и не знал, что оттуда выйдут дети?!
 
-1
  • dom555
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Artur007 (Посетители) Сегодня, 00:24
Жалко водителя...Теперь ему страдать за ленью и невнимательностью родителей!Как можно детей до 10 лет пускать одних ходить через дорогу!?
 
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Саманта (Посетители) Сегодня, 00:23
Ужас какой ...

 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Вчера, 23:41
Бұл жерде сұу тасыйтын көліктің кінәсіде бар. Балалар көп шоғырланған жерлерден жылдамдықты төмендетіп жүріп өтүу керек.
Қыздың ата-анасына көңіл білдіремін ...
 
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  • botden
  • alixah
 Bob007 (Посетители) Вчера, 23:13
Ну почему никто из взрослых не встретил девочку на остановке? Это же ребенок.Что она понимает? Если не учите переходить дорогу, так хоть встречайте своих детей. Выскочила, наверное с автобуса и побежала,быстрей домой делиться отличными школьными новостями. Вот эта наша халатность и приводит к таким трагедиям.
Искренние соболезнования родителям малышки....
 
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  • tolk
  • Bob007
  • Dj_Snow
  • dom555
 botden (Посетители) Вчера, 22:56
Ужас! Соболезнования родным девочки.
 
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  • Lisi4ka
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 xerox (Посетители) Вчера, 22:54
Спи спокойно,ангелочек! Прости нас взрослых,глупых. Родителям выражаю свои искренние соболезнования!
 
 

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