Восьмилетняя девочка погибла под колёсами автоцистерны в Мангистау

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Трагедия, по словам очевидцев, произошла сегодня, 15 марта, в 17:15 на автодороге рядом со складскими помещениями ТОО «Рекон-Актау», расположенными в пригороде областного центра. Врачи приехали на место происшествия, когда девочка была уже мертва.



- Вызов на пульт поступил в 17:22. Наша бригада незамедлительно выехала на место, но было уже поздно. Девочку 2008 года рождения сбил водовоз, она получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась до приезда сотрудников Скорой помощи. Тело ребёнка находилось под грузовиком. Дальше работали сотрудники полиции. Известно, что погибшая - ученица второго класса школы №27, расположенной в посёлке Умирзак, - сказала Гаухар Кудайбергенова.



Девочка вышла из школьного автобуса и, как рассказывают очевидцы, попала под колёса автоцистерны.



- Мы проходили мимо. Увиденное, конечно, привело в шок. Сотрудники полиции все оцепили. Слышала, как родители девочки плакали от горя. Похоже, девочка не заметила грузовик, и он сбил её насмерть. Тело ребёнка родители хотели забрать, но полицейские не разрешили, - рассказала женщина, ставшая очевидцем происшествия.



Официальный комментарий ДВД Мангистауской области будет опубликован позже.







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