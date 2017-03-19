Жителя Актау задержали с рыбой осетровых пород весом свыше 230 килограммов

- Рыба была изъята. По данному факту в отношении мужчины ведется досудебное расследование по статье 339 УК РК, - дополнили в ведомстве.

На минувшей неделе сотрудники роты дорожно-патрульной службы местной полицейской службы (РДПС МПС) ДВД Мангистауской области совместно с сотрудниками отдела дорожной и технической инспекции (ОДиТИ) УВД Актау остановили автомашину Hyundai Accent. Управлял ею местный 29-летний житель.При досмотре автомобиля в багажном отделении полицейские обнаружили 57 штук, а в салоне машины - 30 штук рыб осетровых пород. Вес 87 штук рыб составил 233,7 килограмма.Мужчине грозит штраф в размере долибо исправительные работы, либо ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.