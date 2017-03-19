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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:48

Просмотров: 141

Жителя Актау задержали с рыбой осетровых пород весом свыше 230 килограммов

Сотрудники полиции задержали автомобиль с 233,7 килограмма незаконно выловленной рыбы на трассе Актау-Акшукур.

Досмотр автомобиля
На минувшей неделе сотрудники роты дорожно-патрульной службы местной полицейской службы (РДПС МПС) ДВД Мангистауской области совместно с сотрудниками отдела дорожной и технической инспекции (ОДиТИ) УВД Актау остановили автомашину Hyundai Accent. Управлял ею местный 29-летний житель.

Жителя Актау задержали с рыбой осетровых пород весом свыше 230 килограммов


При досмотре автомобиля в багажном отделении полицейские обнаружили 57 штук, а в салоне машины - 30 штук рыб осетровых пород. Вес 87 штук рыб составил 233,7 килограмма.

Жителя Актау задержали с рыбой осетровых пород весом свыше 230 килограммов


- Рыба была изъята. По данному факту в отношении мужчины ведется досудебное расследование по статье 339 УК РК, - дополнили в ведомстве.


Жителя Актау задержали с рыбой осетровых пород весом свыше 230 килограммов


Статья 339 УК РК - Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами.

Мужчине грозит штраф в размере до 3000 МРП (6 807 000 тенге) либо исправительные работы, либо ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Жителя Актау задержали с рыбой осетровых пород весом свыше 230 килограммов


Фото предоставлено пресс-службой ДВД Мангистауской области


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Комментарии ( 2 )

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Лесник. (Посетители) Сегодня, 16:20
Уничтожение осетровых продолжается. Вяжите бракашей в море. Давите катерами, как вы это можете.
Рыбу нужно спасать живую, а не погибшую.

Властям- ас болсын!
 
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Raxa (Посетители) Сегодня, 16:16
Убийство панды в Китае карается сроком до 10 лет, а при наличии отягчающих обстоятельств убийцы могут быть приговорены к пожизненному заключению или смертной казни. Почему у нас нет закона за массовое истребление осетровых,совсем жалость и совесть потеряли 87 штук рыб которые могли вырасти и принести потомство.
 
 

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