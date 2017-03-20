Сейчас на сайте
2526
объявлений
  • продам ВСО-1, квартиру за 11 025 000 тенге
  • продам Гостиницу за 29 000 000 тенге
  • сдам Кабинет за 50 000 тенге
  • продам 3-комнатную квартиру за 18 000 000 тенге
  • сдам 2-комнатную квартиру за 10 000 тенге
  • продам 2-комнатную квартиру за 11 500 000 тенге
  • меняю 3-комнатную квартиру
 

 
Понедельник, 20 Марта
+14...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 315.55 KZT
  • €1 = 338.93 KZT
  • 1 RUB = 5.53 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 20:20

Просмотров: 0

При попытке к бегству в Актау задержали водителя и пассажиров автомобиля Mercedes

В 3 микрорайоне Актау сегодня, 20 марта, полицейские задержали водителя и двоих пассажиров автомобиля Mercedes. Как сообщил источник в правоохранительных органах, на первый взгляд мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

Кадр видео
Инцидент произошел в промежутке времени между 18:45 и 19:00. Сотрудники местной полицейской службы (МПС) УВД Актау совместно с управлением по борьбе с наркобизнесом (УБН) ДВД Мангистауской области задержали возле 151 дома в 3 микрорайоне областного центра водителя автомобиля Mercedes.

- Возле бывшего здания ГАИ сотрудники УВД Актау потребовали остановиться водителя автомобиля Mersedes. Водитель никак не отреагировал и началась погоня. Повернув в 3 микрорайон возле заведения Jazz club, автомобилист попытался скрыться, двигаясь в сторону дома культуры «Достык», расположенного в 1 микрорайоне. При выезде из третьего микрорайона водитель маршрутного автобуса, заметив погоню, перекрыл выезд машине Mersedes. Подозреваемые объездным путём пытались скрыться, однако их автомобиль наехал на трубу и застрял. В машине находились трое человек. Они разбежались в разные стороны, но благодаря оперативной работе сотрудников МПС УВД Актау и УБН ДВД Мангистауской области были пойманы. На первый взгляд можно сказать, что все находятся в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент проходят наркологическую экспертизу, машину заберёт эвакуатор, - рассказал источник в правоохранительных органах.

При попытке к бегству в Актау задержали водителя и пассажиров автомобиля Mercedes


Автомобиль Mercedes, по словам очевидцев происшествия, двигался быстро.

- Увидела, как автобус перекрыл дорогу какой-то машине. За ней мчались на своём автомобиле полицейские. Как только дорога была перекрыта, все находящиеся в машине начали убегать, но их поймали. Сотрудники полиции минут 20 еще проводили всякие замеры и выясняли обстоятельства, - рассказала очевидец происшествия.

При попытке к бегству в Актау задержали водителя и пассажиров автомобиля Mercedes


Официальный комментарий ДВД Мангистауской области будет опубликован позже.



Видео пользователей lada.kz


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 6 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Moderator (Администраторы ) Сегодня, 21:43
Klim Chugunkin, Спасибо поправили.Для исправления ошибок в следующий раз убедительная просьба использовать соответствующую ссылку
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Klim Chugunkin (Посетители) Сегодня, 21:26
автомобиля марки Mersedes.

а шо это за машина то?Чета я про такую марку первый раз слышу.

Как говорится, желаю, чтобы все!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Papirosso (Посетители) Сегодня, 21:25
Третье фото , ковыряние в багажнике без хозяина законно ?

Сталина на них нету...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Papirosso
 АДАЙ (Посетители) Сегодня, 21:09
Водитель автобуса с головой не тоже не дружить. Зачем рисковать пассажирами автобуса. Если водитель мерседеса невменяемый и протаранит автобус. И что тогда....? Водитель автобуса перед сотрудниками хотел заработать очко...?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Simit
  • Мужик
 Краснов (Посетители) Сегодня, 21:08
При выезде из третьего микрорайона водитель маршрутного автобуса, заметив погоню, перекрыл выезд машине

Молоток! bravo Если б все граждане проявляли подобное участие, а также бдительность, то всякого рода отморам пришлось бы крайне туго!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Simit
  • Мужик
 botden (Посетители) Сегодня, 21:05
Машина видимо не их вдабавок, видимо костоправы решили покататься на чужем авто. Водитель автобуса молодец!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика