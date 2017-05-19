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ЛАДА.kz » Происшествия

Светлана Антонова

Опубликовано: Вчера, 16:53

Просмотров: 2723

В Министерстве обороны РК опровергли версию о проводимых 18 мая в Актау учениях

Военные учения 18 мая в пригороде Актау не проводили. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан.

Фото очевидцев из социальных сетей
В пресс-службе Министерства обороны прокомментировали сообщения жителей Актау о толчках, сообщает Tengrinews.kz.

- По нашей линии ничего не проходит. У нас сейчас учений нет, потому что идет подготовительный период: разработка нормативно-правовой базы и так далее. Сейчас учений и никаких стрельб нет, это исключается, - сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.

Ранее в ДЧС Мангистауской области сообщили, что на объектах, прилегающих к Актау и к поселку Курык, не было происшествий.

Напомним, 18 мая примерно в 20:00 жители Актау ощутили толчки в своих квартирах, преимущественно в нижней зоне города. Очевидцы сняли на видео вероятный взрыв и взрывное облако в пригороде. Об этом горожане сообщили в социальных сетях.


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Комментарии ( 12 )

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Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 00:17
Да блин 12 летний пацан на велосипеде уже давно бы справился с этой задачей. Смотался бы все разузнал и подробно рассказал.
Что за...Прости хоспади.
 
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  • Xoxma80
 Valentina Poneyad (Посетители) Вчера, 23:54
Дур дом полный. Вторые сутки власти города, области молчат. ДЧС и КНБ не знают или ваньку валяют, прикидываясь дурочками. Что за взрыв прогремел на весь город, от которого дома затрясались и стекла в окнах. Машины орали сработавшей сигнализацией, а люди испугались. И главное задумались Что бы это такое могло быть?
Видео есть, фото облака есть. Взрыв слышали. А власти продолжают стоять на своём:
"Вам просто почудилось. Ничего не было"!
Свидетели пишут, что взрыв произошел в районе морского порта и посёлка Умерзак. А ДЧС сегодня отправились в поселок Курык. Очень мило. Надо проверять с права, а мы отправляемся налево. Очень грамотно и по ЧС-ки.
А национальная безопасность почему молчит?
Или так же ничего не слышали и не знают?
Возле Умерзака нефтяная база находиться. Может у них рвануло?

Или метеорит упал, как в Челябинске lol
Что за службы спасения в этом городе?
Бомба упадёт, а они скажут, что это ваши галлюцинации.

Не бери на понт мусор!
 
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Xoxma80 (Посетители) Вчера, 23:48
Издевательство продолжается....
 
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пипл (Посетители) Вчера, 23:36
Я в это время был в 15 мкр на набережной. Было похоже на гром или залп пушки по ощущениям. Но гром исключаю так как небо было ясное. Значит какой то взрыв.
 
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  • Лесник
  • Kito
 Ян (Посетители) Вчера, 20:36
Цитата: Слушатель
вы никогда и не узнаете что это Петрович газ пустил после горошка сидя на кухне,

Зачёт. lol А что было то,кто взорвал если не секрет? shock
 
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  • Ян
  • Спиридон
 Лесник (Посетители) Вчера, 20:33
Это был наземный взрыв немалой мощности. Нужно прочесать берег от края баз до Курыка. Долбануло хорошо, и "грибок" был серого цвета. Там часть рядом совсем, они должны быть в курсе. Иначе, это не армия, если не знает, что происходит у нее под носом. Или ЧП у вояк произошло? chih
 
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  • Лесник
  • Ян
 Сура (Посетители) Вчера, 19:59
В первом было слышно и ошутимо.
 
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  • Лесник
  • Ян
  • Сергей Владимиров
 Тихо (Посетители) Вчера, 19:50
Всё верно. Всех протрясло,а взрыва не было. Всё понятно,может вы и БТЭРы с людьми не потопили совсем недавно.
 
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  • Ян
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 Ололошка (Посетители) Вчера, 18:56
Смешные...кто же вам правду сейчас скажет? Это же ЧП! А всем показалось...
 
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  • Лесник
  • Ян
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  • Xoxma80
 шевченко (Посетители) Вчера, 18:17
Рядом с ними долбануло. У них окна, наверное, повылетали.
И им нечего более вразумительного сказать? Хороши защитники отечества.
Эта ситуация говорит о полном хаосе в структурах МЧС и силовиков. Случись что-то серьёзное, надежды на них нет.
В Багдаде всё спокойно спокойно спокойно...

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
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