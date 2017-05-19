В Министерстве обороны РК опровергли версию о проводимых 18 мая в Актау учениях

Фото очевидцев из социальных сетей
В пресс-службе Министерства обороны прокомментировали сообщения жителей Актау о толчках, сообщает Tengrinews.kz.
- По нашей линии ничего не проходит. У нас сейчас учений нет, потому что идет подготовительный период: разработка нормативно-правовой базы и так далее. Сейчас учений и никаких стрельб нет, это исключается, - сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.
Ранее в ДЧС Мангистауской области сообщили, что на объектах, прилегающих к Актау и к поселку Курык, не было происшествий.
Напомним, 18 мая примерно в 20:00 жители Актау ощутили толчки в своих квартирах, преимущественно в нижней зоне города. Очевидцы сняли на видео вероятный взрыв и взрывное облако в пригороде. Об этом горожане сообщили в социальных сетях.
- По нашей линии ничего не проходит. У нас сейчас учений нет, потому что идет подготовительный период: разработка нормативно-правовой базы и так далее. Сейчас учений и никаких стрельб нет, это исключается, - сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.
Ранее в ДЧС Мангистауской области сообщили, что на объектах, прилегающих к Актау и к поселку Курык, не было происшествий.
Напомним, 18 мая примерно в 20:00 жители Актау ощутили толчки в своих квартирах, преимущественно в нижней зоне города. Очевидцы сняли на видео вероятный взрыв и взрывное облако в пригороде. Об этом горожане сообщили в социальных сетях.